Codelco contrademanda a filial de Pullman y le exige más de $1.800 millones tras acusar incumplimientos e incidentes de seguridad

Codelco contestó la demanda que presentó en su contra Tándem S.A., filial del Grupo Pullman, y respondió con dos demandas reconvencionales, que el 12º Juzgado Civil de Santiago tuvo por interpuestas esta semana.

En ellas, la estatal le exige el pago de $1.864 millones y una indemnización por los perjuicios causados por el término del contrato de transporte de trabajadores de la División Salvador, en la Región de Atacama.

La disputa se origina en el contrato de servicios firmado en mayo de 2023 para trasladar a diario a más de 1.700 trabajadores entre la ciudad y las faenas de la división. El contrato era por $80.337 millones, y en enero de 2026 las partes subieron su precio en $5.404 millones y extendieron su vigencia hasta mayo de 2034.

Tándem demandó a Codelco el 22 de agosto por $69.273 millones, que incluyen $27.890 millones por daño emergente, $29.382 millones por lucro cesante y $12.000 millones por daño moral, tras el cobro de las boletas de garantía y el término anticipado del contrato.

Codelco pide declarar incumplimientos y exige $1.864 millones

En la primera contrademanda, Codelco pide al tribunal que declare que Tándem incumplió el contrato, que el término anticipado comunicado con efecto desde el 9 de agosto se ajustó a la ley y que el cobro de las boletas de garantía del Banco de Chile, por UF 44.068,91 y UF 26.899,50, unos $2.900 millones en total, fue válido.

También pide condenar a Tándem a pagar $1.864.321.992, que corresponden a las sumas que la estatal desembolsó por obligaciones laborales de los trabajadores de la empresa y que no fueron cubiertas con las garantías.

“Durante más de tres años, Codelco confió a Tandem una tarea que no daba un margen de error. Debía trasladar cada día, de forma segura, a más de 1.700 personas hacia y desde las faenas de la División Salvador”, sostiene el escrito, presentado por el abogado Ricardo Padilla.

Entre los incumplimientos, Codelco acusa al menos 14 incidentes de seguridad. Entre ellos menciona un bus que avanzó en sentido contrario por la Ruta 5 Norte, un conductor que trasladaba personal con la licencia vencida y otro que arrojó un resultado “no negativo” en el control de alcohol. Asimismo, la estatal agrega que en La Serena, cuando ya no podía usar el terminal por sus deudas, la empresa bajó a los trabajadores y su equipaje en un paradero en la vía pública.

Estatal acusa problemas financieros y deudas laborales

La cuprífera también describe un deterioro financiero de la empresa. Según el escrito, Tándem enteró tarde las cotizaciones previsionales durante al menos 15 meses seguidos, retuvo cuotas sindicales sin entregarlas al sindicato y en junio de 2026 dejó de pagar las remuneraciones.

Codelco afirma que tuvo que hacerse cargo de los sueldos y cotizaciones de unos 194 trabajadores entre junio y agosto, por más de $1.000 millones.

Además, la Tesorería General de la República embargó los pagos del contrato por una deuda tributaria de $893 millones, y los financistas de la flota de buses, a quienes Tándem debía más de $900 millones, llegaron a la división con Carabineros para recuperar los vehículos, según la estatal.

Codelco sostiene que el alza de precio de enero buscaba darle a la empresa una salida financiera, y que la única contrapartida exigida fue complementar la garantía de fiel cumplimiento, algo que Tándem nunca hizo.

La estatal detalló otros perjuicios, entre ellos $819 millones que pagó por contratar de emergencia a Consorcio Andino entre mayo y agosto para asegurar el transporte, multas impagas por UF 29.310 y $591 millones que pagó directamente a los financistas de Tándem.

Según el escrito, parte de esos montos se cubrió con las boletas de garantía y con descuentos en los estados de pago, mientras que el mayor costo de reemplazar el servicio hasta 2034 se discutiría en una etapa posterior del juicio.

Codelco también reclama por una medida judicial

En la segunda contrademanda, Codelco pide que Tándem la indemnice por los perjuicios que le causó la medida prejudicial precautoria que obtuvo en junio, que le prohibía celebrar contratos con terceros.

La estatal sostiene que la medida caducó, porque Tándem presentó su demanda el 22 de agosto, después de vencido el plazo legal de 30 días, que según su cálculo terminó el 20 de julio.

Sin embargo, el tribunal indicó que no puede pronunciarse sobre la medida, porque pesa sobre ella una orden de no innovar mientras la Corte de Apelaciones de Santiago revisa una apelación en la causa.