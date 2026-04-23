Revés sanitario: China prohíbe ingreso de productos avícolas desde Chile tras alerta por gripe aviar

La Administración General de Aduanas de China ordenó recientemente la suspensión inmediata de todas las importaciones de aves de corral y productos relacionados provenientes de Chile.

De acuerdo a información recabada por agencias internacionales como Reuters, la determinación responde a la confirmación de nuevos focos de gripe aviar en el país, lo que activó los protocolos de bioseguridad del gigante asiático para proteger su producción ganadera local.

Impacto en el sector exportador

La medida es un duro golpe para el sector, considerando que China se había consolidado como el tercer mercado más relevante para la industria avícola chilena.

Según registros comerciales, antes de interrupciones previas, los envíos anuales superaban las 29.000 toneladas, cifra que representa cerca del 15% del total de las exportaciones de este rubro.

Esta restricción se produce apenas meses después de que ambas naciones retomaran el intercambio comercial a fines de 2024. En dicha oportunidad, el flujo se normalizó tras una pausa de un año y medio gatillada por la misma contingencia sanitaria.

Con la nueva resolución, las autoridades chinas advirtieron que cualquier cargamento que infrinja la normativa y sea detectado en los puntos de control fronterizos será destruido de manera obligatoria.

El endurecimiento de los controles en las fronteras chinas coincide además con un escenario de alerta interna en el país asiático, luego de reportarse brotes de fiebre aftosa en su región noroccidental durante el pasado mes de marzo.