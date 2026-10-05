Bolsa de Brasil se dispara más de 9% tras triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales frente a Lula

La Bolsa de Brasil y las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas brasileñas repuntaron este lunes, luego de que Flávio Bolsonaro superara las encuestas y se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en un resultado que llevó a los analistas a anticipar un amplio rally en los mercados de ese país.

Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47% de los votos y se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recibió aproximadamente 45%, en una segunda vuelta programada para fines de este mes.

El resultado sorprendió incluso al oficialismo. Lula reconoció su decepción tras conocerse el escrutinio y señaló que desde este lunes comienza “una nueva campaña” de cara al balotaje, mientras Bolsonaro celebró el resultado como el cierre de un ciclo para el Partido de los Trabajadores.

Bovespa salta más de 9%

Respecto al Bovespa, el principal índice bursátil brasileño, este subió más de 9% hacia la tarde y llegó a tocar los 209.606 puntos, superando ampliamente las 192.115 unidades en que finalizó la sesión del viernes 2 de octubre previo al balotaje.

En esa línea, Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, explicó que los activos brasileños reaccionaron con fuerza al resultado de la primera vuelta, después de que Flávio Bolsonaro obtuviera 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula, un resultado que estuvo por encima de lo que reflejaban buena parte de las encuestas previas.

“En las primeras operaciones, el Ibovespa futuro llegó a subir más de 8%, mientras el dólar cayó cerca de 4% frente al real y volvió a la zona de los R$5. En renta fija, la reacción también apuntó a una caída de las tasas y de los rendimientos exigidos por el mercado en los plazos más largos, en línea con una menor percepción de riesgo fiscal”, añadió.

Asimismo, indicó que el movimiento refleja principalmente una revaluación de las expectativas después de la elección, ya que el mercado venía incorporando preocupación por la trayectoria del gasto y de la deuda pública, por lo que un resultado que aumenta la posibilidad de una agenda de mayor disciplina fiscal reduce parte de esa prima de riesgo.

“Esto favorece al mismo tiempo a la bolsa, al real y a los bonos, aunque la reacción inicial todavía responde a expectativas y el foco ahora pasa a las señales económicas que entreguen ambos candidatos de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre”, cerró.