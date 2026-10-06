“Caiga quien caiga, el patrimonio de todos los chilenos se respeta”: Biministro Mas respalda auditoría externa a Codelco por denuncia de doble estimación de producción

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, respaldó este martes la decisión del directorio de Codelco de auditar exhaustivamente e informar al Ministerio Público sobre las eventuales inconsistencias detectadas en la producción de las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

“Respaldamos con fuerza la decisión del directorio de Codelco de auditar exhaustivamente e informar al Ministerio Público sobre eventuales inconsistencias detectadas en la producción de 2024-2025. Transparencia total; tolerancia cero a las irregularidades”, escribió el biministro en sus redes sociales.

Mas pide llegar “hasta las últimas consecuencias”

Mas se refirió además a la auditoría externa que Codelco encargó a la consultora EY para investigar específicamente las eventuales duplicidades entre ambas divisiones: “He solicitado a la mesa directiva de Codelco, encabezada por Bernardo Fontaine, llegar hasta las últimas consecuencias en la auditoría externa a cargo de EY”.

“Caiga quien caiga, el patrimonio de todos los chilenos se respeta. La prioridad y la excelencia operacional de la minera de todos los chilenos no son transables”, enfatizó.

El biministro también respaldó explícitamente la gestión del presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Gómez, frente a este nuevo episodio. En esa línea, planteó que esclarecer la supuesta duplicidad en el registro de producción es clave para “ordenar la casa” en la corporación, un concepto que coincide con el que utilizaron tanto Gómez como el propio presidente del directorio, Bernardo Fontaine, al referirse al caso.

Sobre los criterios que debe seguir la estatal hacia adelante, Mas aseveró: “Nuestro foco para Codelco es claro: seguridad para sus trabajadores, eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos. Se acaba el malgasto, las irregularidades y la opacidad”.

Respaldamos con fuerza la decisión del directorio de @CodelcoChile de auditar exhaustivamente e informar al Ministerio Público sobre eventuales inconsistencias detectadas en la producción de 2024-2025. Transparencia total; tolerancia cero a las irregularidades. Por ello, he solicitado a la mesa directiva de Codelco, encabezada por @BerFontaine, llegar hasta las últimas consecuencias en la auditoría externa a cargo de EY. Caiga quien caiga, los recursos ee todos los chilenos se deben proteger. Nuestro foco para Codelco es claro: seguridad para sus trabajadores, eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos. Se acaba el malgasto, las irregularidades y la opacidad. — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) October 6, 2026

Fiscalía investiga eventual doble estimación de producción

El pronunciamiento del biministro se da en el contexto de la denuncia que Codelco presentó ante la Fiscalía Regional de O’Higgins, confirmada por el fiscal regional Aquiles Cubillos, quien calificó el episodio como “una situación grave” por tratarse de una doble estimación de producción entre dos divisiones de la compañía.

Según detalló el fiscal, la investigación ya contempla la citación a declarar de altos ejecutivos y exejecutivos de la estatal en los próximos días.

Este nuevo caso se suma al proceso que Codelco arrastra desde fines de 2025, cuando una auditoría interna detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas de cobre reconocidas como producción terminada.

Ese hallazgo derivó en el pago de bonos a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos y en el encargo de una primera auditoría externa a la consultora KPMG.