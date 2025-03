Análisis por comuna: ¿Cuánto subió el precio del metro cuadrado de los departamentos en Santiago?

De acuerdo a un estudio de la consultora Nielsen IQ-GfK, el valor promedio en 2015 era de 62,2 UF, mientras que en 2024 se ubicó en 83,9 UF

El costo del metro cuadrado de los departamentos nuevos en la Región Metropolitana ha registrado un aumento significativo en la última década, de acuerdo con datos la consultora NielsenIQ – GfK, publicados en Las Últimas Noticias (LUN).

Según la información, el valor promedio en 2015 era de 62,2 UF, mientras que en 2024 se ubicó en 83,9 UF, lo que representa un alza del 35% en este período.

El fenómeno afecta tanto a comunas del sector oriente como a aquellas más periféricas, aunque con diferencias notables en los valores.

Vitacura es la comuna con el precio más alto en 2024, con 120,8 UF por metro cuadrado, mientras que Quilicura, con 57,9 UF, se encuentra entre las más accesibles.

A continuación, el detalle de las variaciones en la mayoría de comunas del Gran Santiago.

Vitacura

2015 — 87,1

2016 — 90,9

2017 — 92,2

2018 — 101,1

2019 — 106,8

2020 — 109,1

2021 — 115,7

2022 — 117,7

2023 — 119,5

2024 — 120,8

Las Condes

2015 — 82,6

2016 — 86,7

2017 — 88,3

2018 — 92,7

2019 — 98,3

2020 — 102,8

2021 — 107,1

2022 — 109,3

2023 — 110,3

2024 — 111,1

Providencia

2015 — 81,9

2016 – 84,7

2017 – 85,1

2018 – 89,3

2019 – 93,8

2020 – 98,2

2021 – 101,4

2022 – 103,3

2023 – 103,9

2024 – 105,0

Lo Barnechea

2015 – 82,4

2016 – 82,8

2017 – 85,2

2018 – 90,9

2019 – 96,3

2020 – 100,1

2021 – 103,7

2022 – 104,6

2023 – 104,9

2024 – 105,7

Ñuñoa

2015 – 65,0

2016 – 69,2

2017 – 72,4

2018 – 77,0

2019 – 81,6

2020 – 83,6

2021 – 86,4

2022 – 87,1

2023 – 87,8

2024 – 88,7

La Reina

2015 – 65,7

2016 – 69,8

2017 – 74,2

2018 – 79,2

2019 – 79,0

2020 – 81,3

2021 – 83,4

2022 – 84,0

2023 – 84,5

2024 – 86,3

Santiago

2015 – 52,8

2016 – 55,3

2017 – 57,1

2018 – 61,6

2019 – 69,2

2020 – 72,3

2021 – 78,3

2022 – 81,4

2023 – 80,5

2024 – 84,0

Colina

2015 – 68,3

2016 – 59,1

2017 – 65,7

2018 – 66,6

2019 – 62,8

2020 – 67,9

2021 – 69,7

2022 – 71,3

2023 – 73,5

2024 – 73,9

Conchalí

2015 – 31,0

2016 – 35,0

2017 – 41,7

2018 – 50,1

2019 – 54,8

2020 – 58,0

2021 – 63,1

2022 – 66,3

2023 – 74,3

2024 – 75,2

La Florida

2015 – 43,9

2016 – 45,8

2017 – 48,9

2018 – 50,6

2019 – 56,0

2020 – 60,5

2021 – 65,7

2022 – 67,9

2023 – 71,2

2024 – 71,9

Huechuraba

2015 – 44,2

2016 – 46,8

2017 – 47,8

2018 – 50,2

2019 – 53,0

2020 – 60,1

2021 – 67,1

2022 – 68,1

2023 – 72,0

2024 – 72,2

Macul

2015 – 46,6

2016 – 47,2

2017 – 49,3

2018 – 52,0

2019 – 54,9

2020 – 59,1

2021 – 63,2

2022 – 67,2

2023 – 72,1

2024 – 72,9

Peñalolén

2015 – 55,0

2016 – 56,3

2017 – 59,6

2018 – 59,4

2019 – 63,2

2020 – 62,8

2021 – 66,3

2022 – 68,9

2023 – 72,0

2024 – 72,2

Recoleta

2015 – 44,9

2016 – 48,2

2017 – 49,5

2018 – 53,0

2019 – 55,1

2020 – 56,7

2021 – 64,6

2022 – 68,4

2023 – 69,5

2024 – 70,1

Quinta Normal

2015 – 39,8

2016 – 40,7

2017 – 42,2

2018 – 49,2

2019 – 49,7

2020 – 59,9

2021 – 63,3

2022 – 64,9

2023 – 69,3

2024 – 70,0

San Miguel

2015 – 45,3

2016 – 49,3

2017 – 51,4

2018 – 54,7

2019 – 57,9

2020 – 58,2

2021 – 65,1

2022 – 69,1

2023 – 70,4

2024 – 71,0

San Joaquín

2015 – 46,4

2016 – 47,8

2017 – 48,5

2018 – 54,3

2019 – 60,2

2020 – 59,1

2021 – 63,9

2022 – 66,5

2023 – 70,2

2024 — 71,3

Cerrillos

2015 — 32,8

2016 — 33,1

2017 — 33,8

2018 — 39,2

2019 — 45,1

2020 — 50,1

2021 — 58,1

2022 — 61,1

2023 — 66,4

2024 — 66,5

Pudahuel

2015 – 32,2

2016 – 34,1

2017 – 38,4

2018 – 40,3

2019 – 45,5

2020 – 50,1

2021 – 55,5

2022 – 61,6

2023 – 64,3

2024 – 64,9

Independencia

2015 – 44,4

2016 – 47,6

2017 – 49,4

2018 – 51,4

2019 – 52,5

2020 – 57,0

2021 – 61,1

2022 – 64,1

2023 – 64,8

2024 – 65,2

La Cisterna

2015 – 37,9

2016 – 41,4

2017 – 44,2

2018 – 48,1

2019 – 54,5

2020 – 56,8

2021 – 61,4

2022 – 62,1

2023 – 63,4

2024 – 63,7

Maipú

2015 – 45,3

2016 – 46,8

2017 – 48,0

2018 – 52,5

2019 – 54,3

2020 – 60,4

2021 – 63,5

2022 – 65,4

2023 – 67,1

2024 – 69,2

Estación Central

2015 – 45,4

2016 – 46,8

2017 – 48,2

2018 – 50,5

2019 – 54,8

2020 – 57,3

2021 – 59,8

2022 – 61,2

2023 – 63,5

2024 – 64,3

San Bernardo

2015 – 32,9

2016 – 34,2

2017 – 40,2

2018 – 42,0

2019 – 47,1

2020 – 50,0

2021 – 54,7

2022 – 57,4

2023 – 58,9

2024 – 59,3

Quilicura

2015 – 28,6

2016 – 34,7

2017 – 36,5

2018 – 38,9

2019 – 43,0

2020 – 47,5

2021 – 52,8

2022 – 55,3

2023 – 57,2

2024 – 57,9

Puente Alto

2015 – 33,9

2016 – 34,2

2017 – 36,6

2018 – 38,9

2019 – 43,5

2020 – 46,9

2021 – 52,3

2022 – 55,6

2023 – 56,9

2024 – 57,2

Renca

2015 – no data

2016 – no data

2017 – no data

2018 – 37,1

2019 – 39,1

2020 – 41,2

2021 – 44,7

2022 – 47,9

2023 – 49,9

2024 – 51,3

Buin

2015 – 33,3

2016 – 34,5

2017 – 34,7

2018 – 37,1

2019 – 39,1

2020 – 41,2

2021 – 44,7

2022 – 47,9

2023 – 49,9

2024 – 51,3

Padre Hurtado

2015 – no data

2016 – no data

2017 – no data

2018 – no data

2019 – no data

2020 – 41,2

2021 – 44,7

2022 – 47,9

2023 – 49,9

2024 – 51,3

Total General

2015 – 62,2

2016 – 65,2

2017 — 67,4

2018 — 70,1

2019 — 75,5

2020 — 78,0

2021 — 82,0

2022 — 83,1

2023 — 83,7

2024 — 83,9