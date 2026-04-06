Tribunal ambiental confirma viabilidad de data center de Amazon en Huechuraba pese a reclamo de vecinos

El complejo se ubicará en la caletera de Américo Vespucio 1055 y contempla una inversión de US$ 205 millones con una vida útil de 30 años

El Segundo Tribunal Ambiental ratificó este lunes la construcción del data center de Amazon en Huechuraba, luego de rechazar el reclamo impuesto por los vecinos que buscaba anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un centro de almacenamiento de datos destinado a prestar servicios tecnológicos de gestión de datos, y considera una vida útil de 30 años.

Asimismo, contempla una inversión estimada de USD $205.000.000 y se ocuparía una superficie de 10,9 hectáreas, con una construcción de 21.350,07 m², ubicada en caletera de Américo Vespucio N° 1055, Huechuraba.

El 12 de julio de 2024, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Centro de Almacenamiento de Datos Huechuraba”, de Servicios Amazon Data Services Chile SpA.

Tras esto, en septiembre del mismo año, el ciudadano Patricio Hernández Valenzuela interpuso un recurso de reclamación administrativo.

El reclamo consistía en que no se consideraron debidamente los efectos ambientales en la comunidad en conjunto con el proyecto “Línea de Alta Tensión Huechuraba”. Sin embargo, la justicia ambiental desestimó el recurso.

Ante esto, la justicia ambiental determinó que el data center no contempla una línea de alta tensión: “No existe una relación de interdependencia funcional que condicione su ejecución, pudiendo el proyecto de autos operar durante toda su vida útil mediante la infraestructura eléctrica actualmente disponible”.

“Por consiguiente, al no configurarse una unidad de proyecto, no resulta exigible una evaluación conjunta de impactos, constatándose, que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental”, agregaron.

De esta manera se rechazó el reclamo de los vecinos de Huechuraba, mientras Amazon está tramitando otra Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de un complejo de las mismas características en Padre Hurtado.