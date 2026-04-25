Más de 1.400 autos y 180 lanzamientos en el Salón del Auto de Beijing 2026: Revisa los detalles de la exposición

Este viernes, en China, se dio inicio a la nueva edición 2026 del Salón del Auto de Beijing, el cual se ha convertido en uno de los tres eventos más importantes de salones de automóviles del mundo, junto con los de Frankfurt, en Alemania, y Detroit, en Estados Unidos.

CNN Chile viajó hasta la capital de China para conocer los detalles del evento que se realiza en un espacio de 380.000 m² y contempla la exposición de más de 1.400 autos, más de 180 nuevos lanzamientos de vehículos y 71 automóviles conceptuales.

Con esto, el Salón del Automóvil de Beijing 2026 se ha convertido oficialmente en la exposición más grande de vehículos de toda la historia de los salones del mundo.

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En la instancia se confirmó que tres nuevas marcas aterrizarán sus operaciones en Chile, siendo estas Arcfox, vehículos eléctricos premium pertenecientes al gigante automotriz estatal chino BAIC Group.

Denza, parte de BYD, con gama intermedia-alta, se encuentra ubicada por encima de los modelos regulares de BYD, pero por debajo de su marca de lujo, Yangwang.

Además, se suma Lepas, la cual es parte del fabricante Chery y fue creada en 2025. Actualmente, solo cuenta con tres modelos en su catálogo, siendo estos los L4 EV, L6 EV y Lepas L8 PHEV.

Chevrolet Tahoe Z71: 355 caballos y 7 asientos

Esta semana en Agenda Motor hicimos un test drive a la Chevrolet Tahoe Z71, una SUV bencinera, 5.7 litros con 355 caballos de fuerza y una capacidad para 7 personas.

Este modelo de Chevrolet cuenta con un manejo cómodo, ya sea en carreteras o calles estrechas, gracias a sus asistencias de conducción.

Autos híbridos y eléctricos suben 148% sus ventas

El interés por migrar hacia tecnologías más limpias ha superado cualquier proyección previa, registrando una expansión del 148% de las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones solo en el último mes.

Desde finales de marzo, las cotizaciones por modelos de nuevas energías han crecido un 300%, luego de la fuerte alza de combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

“Marzo fue un mes marcado por el anuncio del alza en el precio de los combustibles y eso terminó redundando en un mayor interés por cotizar un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido o híbrido enchufable. De hecho, ya son un 16% del total de la venta de automóviles nuevos en lo que va del año y un 4,6% son exclusivamente con modelos enchufables”, sostuvo Diego Mendoza, secretario general de ANAC.

“Algunas medidas que hemos propuesto, a propósito de los combustibles, permitirían paliar o aminorar este mayor costo. Entre ellas hemos incluido la rebaja del permiso de circulación, el aprovechamiento del IVA y que sean gastos aceptados en empresas, en pymes, en microempresas”, agregó.

“También poder estudiar la derogación del impuesto al lujo que pagan estos vehículos y, en fin, avanzar en una inteligencia tributaria que permite incorporar a estos modelos dentro del parque vehicular chileno e ir renovando los 6 millones de vehículos que tenemos, precisamente por aquellos que son más eficientes”, cerró.

En esa línea, el gerente de retail de Forum, Jorge Gatica, explicó el aumento de la demanda en autos híbridos y eléctricos: “La diferencia la notamos prácticamente de manera inmediata tras las noticias de las alzas de combustible. Todo lo que fue el volumen de cotizaciones creció prácticamente un 190%”.

“El volumen de colectaciones, que son los créditos que se financiaron, aumentó prácticamente un 120%. Entonces nosotros vamos viendo que hay una tendencia muy clara de migración desde lo que es combustión tradicional a lo que es la electromovilidad”, concluyó.