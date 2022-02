(CNN) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves por la noche que, según cifras preliminares, al menos 137 soldados ucranianos habían muerto desde que comenzó la invasión rusa el jueves temprano, y 316 soldados resultaron heridos.

En un mensaje de video publicado en su cuenta de Facebook, Zelensky dijo que otros estados tenían “miedo” de apoyar el ingreso de Ucrania a la OTAN.

Sonando sombrío y luciendo cansado, Zelensky continuó: “¿Quién está listo para garantizar el ingreso de Ucrania a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo”.

“Pregunté a todos los socios del Estado si están con nosotros. Están con nosotros, pero no están listos para llevarnos a una alianza con ellos”, dijo.

“No importa cuántas conversaciones tuve con líderes extranjeros, escuché algunas cosas. La primera es que somos compatibles. Estoy agradecido con cada estado que nos ayuda concretamente, no solo con palabras. Pero hay un segundo: nos dejan solos para defender nuestro estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie“, dijo Zelensky.

“Hoy pregunté a los 27 líderes de Europa si Ucrania estará en la OTAN, pregunté directamente. Todo el mundo tiene miedo, no responde. Y no tenemos miedo, no tenemos miedo de nada”, dijo Zelensky.