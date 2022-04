(CNN) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de “horror” lo que vio durante su visita a la localidad ucraniana de Bucha y reiteró su “admiración” por los ucranianos que luchan contra la invasión rusa.

“No hay palabras para el horror que he visto en Bucha, la cara fea del ejército de Putin aterrorizando a la gente”, dijo von der Leyen durante un evento mundial “Stand Up For Ucrania” en Varsovia, la capital de Polonia, este sábado. “Tanta admiración por nuestros valientes amigos ucranianos que luchan contra esto. Están peleando nuestra guerra”.

“Es nuestra lucha en la que están, porque Ucrania no solo lucha por su soberanía e integridad, sino que también luchan por la cuestión de si la humanidad prevalecerá o si el resultado será una devastación atroz”, expresó von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea viajó a Kiev este viernes junto con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros funcionarios ucranianos.

Zelensky y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también hablaron en el evento ‘Stand Up For Ukraine’.

El mandatario ucraniano elogió el coraje de sus compatriotas y reiteró su pedido de asistencia militar y financiera adicional.

“El liderazgo ruso no tuvo en cuenta un hecho. El hecho de que ataca al otro país más grande del mundo, Ucrania, el más grande por su valentía. No tenemos miedo de los ataques masivos con misiles, los aviones rusos y las interminables columnas de tanques”, señaló.

“Estamos aquí hoy para responder al llamado del presidente Zelensky para que la comunidad internacional se movilice en apoyo a los refugiados ucranianos y a todos los ucranianos”, manifestó Trudeau.