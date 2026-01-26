Mundo Alza de virus

Virus Nipah: La enfermedad que mantiene con alerta sanitaria a India

Por Dagmar Gillibrand

26.01.2026 / 22:49

{alt}

Las autoridades sanitarias de India emitieron una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del virus Nipah, enfermedad zoonótica altamente letal.

Las autoridades sanitarias de India se encuentran en alerta tras confirmarse cinco casos de virus Nipah en el estado de Bengala Occidental.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico (infeccioso que se transmite de animales a humanos) que se propaga principalmente por murciélagos frugívoros y cerdos. Otras causas pueden ser alimentos contaminados o traspaso directo entre personas.

“Hasta el momento, solo dos pacientes han dado positivo. Los contactos restantes, aproximadamente 190, han sido enviados a cuarentena, y quienes presentaron síntomas también se han sometido a la prueba”, confirmó el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, a la agencia india ANI, según consigna EFE.

Según el ministro de Salud de India, Shri JP Nadda, indicó mediante redes sociales que se han iniciado desde el 12 de enero acciones coordinadas inmediatas para afrontar este tipo de escenarios: se ha movilizado apoyo de laboratorio, vigilancia reforzada, gestión de casos y asesoramiento especializado.

Síntomas del virus Nipah:

Los siguientes pueden evolucionar rápidamente a enfermedad respiratoria aguda y encefalitis (inflamación del cerebro) en un periodo de 48 horas en casos graves:

  • Fiebre
  • Tos
  • Vómito
  • Dolor de Cabeza
  • Dolor muscular
  • Dolor de garganta

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

Mundo Virus Nipah: La enfermedad que mantiene con alerta sanitaria a India
El debate sobre los dingos, los perros salvajes vinculados a la muerte de una canadiense en Australia
Apple lanza nuevo AirTag: Localiza desde más lejos, cuenta con mayor precisión y suena más fuerte
Kaiser responde a Labbé por críticas al restarse del gabinete de Kast: “Tendrá que responder ante las instancias partidarias”
Alejandro “Mono” González sobre haber sido elegido Premio Nacional: “A muchos no les gustó, especialmente a los de la academia”
Trump eleva los aranceles a Corea del Sur del 15% al 25%