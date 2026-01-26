Virus Nipah: La enfermedad que mantiene con alerta sanitaria a India

Las autoridades sanitarias de India emitieron una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del virus Nipah, enfermedad zoonótica altamente letal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico (infeccioso que se transmite de animales a humanos) que se propaga principalmente por murciélagos frugívoros y cerdos. Otras causas pueden ser alimentos contaminados o traspaso directo entre personas.

“Hasta el momento, solo dos pacientes han dado positivo. Los contactos restantes, aproximadamente 190, han sido enviados a cuarentena, y quienes presentaron síntomas también se han sometido a la prueba”, confirmó el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, a la agencia india ANI, según consigna EFE.

Según el ministro de Salud de India, Shri JP Nadda, indicó mediante redes sociales que se han iniciado desde el 12 de enero acciones coordinadas inmediatas para afrontar este tipo de escenarios: se ha movilizado apoyo de laboratorio, vigilancia reforzada, gestión de casos y asesoramiento especializado.

Union Health Minister Shri JP Nadda assures the West Bengal Government of comprehensive technical, logistical and operational support following the detection of two suspected Nipah virus cases at ICMR-VRDL, AIIMS Kalyani. Immediate coordinated action has been initiated;… pic.twitter.com/E0rdJGD6tA — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 12, 2026

Síntomas del virus Nipah:

Los siguientes pueden evolucionar rápidamente a enfermedad respiratoria aguda y encefalitis (inflamación del cerebro) en un periodo de 48 horas en casos graves: