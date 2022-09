(CNN) – La misión DART de la NASA se estrelló intencionalmente contra un asteroide en la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad. El impacto ocurrió a las 7:14 p.m. ET según lo planeado, y hubo vítores en el control de la misión de la NASA en Laurel, Maryland, mientras la gente observaba la histórica misión, la primera de su tipo en todo el mundo.

Si bien el asteroide Dimorphos no corría el riesgo de impactar contra la Tierra, esta demostración podría determinar cómo desviar las rocas espaciales que podrían representar una amenaza para la Tierra en el futuro.

Pasará algún tiempo antes de que la NASA pueda determinar si el impacto pudo cambiar con éxito la órbita del asteroide, un objetivo fundamental de la misión.

Lee también: Don’t Look Up, la NASA desviará un asteroide: ¿En qué se parece la misión con las películas?

“Nos estamos embarcando en una nueva era de la humanidad, una era en la que potencialmente tenemos la capacidad de protegernos de algo como un peligroso impacto de asteroide”, dijo Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. “Qué cosa tan asombrosa. Nunca antes habíamos tenido esa capacidad”.

Así fue la misión DART

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

La ciencia recién comienza

Por primera vez en la historia, la NASA está tratando de cambiar el movimiento de un cuerpo celeste natural en el espacio. Ahora que una nave espacial golpeó con éxito el asteroide Dimorphos, la ciencia recién comienza.

Para evaluar las consecuencias del impacto, la misión Hera de la Agencia Espacial Europea será lanzada en 2024. La nave espacial, junto con dos CubeSats, llegarán al sistema de asteroides dos años después. Hera estudiará ambos asteroides, medirá las propiedades físicas de Dimorphos y examinará el cráter de impacto DART y la órbita de la luna, con el objetivo de establecer una estrategia de defensa planetaria eficaz.

Lee también: Para promover la ciencia: Colegio australiano simula el impacto de un meteorito en su estacionamiento

El satélite Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids de la Agencia Espacial Italiana, o LICIACube, volará por Dimorphos para capturar imágenes y videos de la columna de impacto a medida que sale del asteroide y tal vez incluso espiar el cráter que podría dejar atrás. El minisatélite también vislumbrará el hemisferio opuesto de Dimorphos, que DART no podrá ver antes de que sea borrado.

El CubeSat girará para mantener sus cámaras apuntando a Dimorphos mientras pasa volando. Días, semanas y meses después, veremos imágenes y videos capturados por el satélite italiano que observó el evento de colisión. Las primeras imágenes que se esperan de LICIACube podrían mostrar el momento del impacto y la columna que crea.

El LICIACube no será el único observador mirando. El Telescopio Espacial James Webb, el Telescopio Espacial Hubble y la misión Lucy de la NASA observarán el impacto. El sistema Didymos puede brillar a medida que su polvo y escombros se expulsan al espacio, dijo Statler, científico del programa de la NASA. Pero los telescopios terrestres serán clave para determinar si DART cambió con éxito el movimiento de Dimorphos.