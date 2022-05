(CNN) – Una escuela primaria se convirtió en cementerio por la violencia de armas. Este martes, un atacante de 18 años perpetró una masacre en la escuela Robb en Uvalde, Texas, cobrando la vida de decenas de víctimas.

Al menos 19 niños y dos adultos murieron en el tiroteo más mortífero en un colegio desde la tragedia de Sandy Hook. Para 21 familias, la mesa no volverá a estar completa.

La masacre de este martes tuvo lugar pocos días antes del final del año escolar en la escuela primaria Robb. Lo que debería haber sido un momento de celebración pronto se convirtió en uno de dolor y agonía.

Durante horas, las familias esperaron para saber si sus seres queridos lograron sobrevivir al ataque en la escuela. “Vemos personas que salen aterrorizadas. Todos están llorando. Les dicen que su hijo murió“, relató el senador estatal Roland Gutiérrez a CNN en la noche de este martes desde un centro cívico convertido en lugar de reunificación.

Los familiares debieron cumplir la sombría tarea de proporcionar muestras de ADN para ayudar a los investigadores a identificar las víctimas. Y poco a poco, empiezan a conocerse los nombres y las historias de las víctimas de este tiroteo. Esto es lo que sabemos.

Irma García, profesora

Irma García, profesora de la Escuela Primaria Robb, fue identificada como víctima en el tiroteo del martes, confirmó CNN a través de una página GoFundMe creada para recaudar fondos destinados gastos funerarios y necesidades familiares. García era la madre de cuatro hijos, según la campaña GoFundMe.

“Dulce, amable, amorosa. Divertida con la mejor personalidad. Una maravillosa maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb que fue víctima de un tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas. Se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases. Fue una heroína. Muchos la amaban y realmente la extrañaremos“, indicó la campaña.

John Martínez, sobrino de García, le dijo a The Washington Post que funcionarios le informaron a la familia que ella ayudó a proteger a los estudiantes de los disparos. “Quiero que sea recordada como alguien que sacrificó su vida y arriesgó su vida por sus niños“, dijo Martínez al diario el miércoles. “No eran solo sus estudiantes. Esos eran sus hijos, y ella arriesgó su vida, perdió su vida para protegerlos. Ese es el tipo de persona que era”, añadió.

Según el perfil de García en el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, fue educadora durante 23 años. Era su quinto año enseñando con Eva Mireles, quien también murió por los disparos en la escuela primaria.

Amerie Jo Garza, 10 años

Durante siete horas, Ángel Garza luchó por encontrar a su hija de 10 años, Amerie Jo. Incluso, pidió la ayuda del público en Facebook. “No pido mucho ni casi no publico aquí, pero por favor: han pasado siete horas y todavía no sé nada de mi amor“, escribió Garza. “Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija“.

En la mañana de este miércoles, Garza hizo una actualización desgarradora. “Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La hallaron. Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles de arriba“, publicó Garza. “Por favor, no den por sentado un segundo. Abracen a su familia. Díganles que los aman. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí“, añadió.

Garza le dijo a Anderson Cooper de CNN este miércoles que su hija cumplió 10 años hace dos semanas. La familia le regaló un teléfono, que ella había estado pidiendo, recordó Garza.

El padre supo que Amerie Jo trató de usar su teléfono para llamar a las autoridades durante el tiroteo, según le dijeron dos estudiantes. También explicó que él trabaja en asistencia médica y respondió a la escena del tiroteo, donde vio a una niña cubierta de sangre que le dijo que alguien le había disparado a su mejor amiga. Cuando Garza preguntó quién era su mejor amiga, la niña dijo el nombre de su hija.

“Solo quiero que la gente sepa que ella murió tratando de salvar a sus compañeros de clase. Ella solo quería salvarlos a todos“, añadió Garza. La familia ha estado tratando de lidiar con la muerte de Amerie. Garza dijo que su hijo de 3 años ha estado preguntando por su hermana todas las mañanas cuando se despierta.”Le dijimos que su hermana ya está con Dios y ya no estará con nosotros“, contó entre lágrimas.

“Era la niña más dulce que no hacía nada malo“, dijo Garza, desmoronándose. “Solo quiero saber qué hizo para ser una víctima“.

José Flores Jr., 10 años

El padre de José Flores Jr., de 10 años, le dijo a CNN que su hijo fue identificado como una de las víctimas que murieron en el tiroteo de la escuela primaria Robb. Flores señaló que su hijo estaba en cuarto grado y que amaba el béisbol y los videojuegos.

“Siempre estaba lleno de energía”, recordó Flores. “Listo para jugar hasta la noche”. También describió a su hijo como un niño increíble y hermano mayor de sus dos hermanos.

Xavier López, 10 años

Xavier López, de 10 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según confirmó su madre, Felicha Martínez, al diario The Washington Post. Era estudiante de cuarto grado.”Era divertido, nunca estaba serio y su sonrisa…”, dijo Martínez, con la voz entrecortada. “Esa sonrisa que nunca olvidaré. Siempre alegraba a cualquiera”, agregó.

A solo unos días de completar su último año de escuela primaria, Xavier estaba contando el tiempo que faltaba para ascender oficialmente en la escala académica a la Escuela Intermedia Flores en Uvalde. “Realmente no podía esperar para ir a la escuela secundaria”, dijo su madre.

Parecía que sus sueños estaban muy cerca de cumplirse este martes cuando fue la ceremonia del cuadro de honor de la escuela primaria Robb. La madre estuvo allí para apoyarlo cuando a Xavier lo llamaron para recibir su certificado.

Pocas horas antes de la tragedia, Martínez tomó una foto de Xavier. Ella le dijo que estaba orgullosa y que lo amaba, antes de despedirse con un abrazo. No se imaginó que ese sería el último momento que compartiría con su “hijo de mamá”.

Uziyah García, 10 años

La familia de Uziyah García, de 10 años, le dijo a CNN que su hijo estaba entre las víctimas que murieron durante la masacre de la escuela Robb. Uziyah, quien cursaba cuarto grado, estaba “lleno de vida“, según un tío, Mitch Renfro. Le encantaban los videojuegos y cualquier cosa con ruedas. Deja a dos hermanas.

“El niño más dulce que conocí“, señaló el abuelo de García, Manny Renfro, a la afiliada de CNN KSAT. “No digo eso solo porque era mi nieto”. Uziyah visitó por última vez a su abuelo en San Angelo durante sus vacaciones de primavera. Renfro recuerda haber jugado fútbol americano con él y lo rápido que su nieto se aficionó al deporte.

“Comenzamos a lanzar el balón juntos, y yo le estaba enseñando patrones de pase. Era un niño tan rápido y podía atrapar una pelota muy bien“, dijo Renfro. “Había ciertas jugadas que yo mencionaba y él recordaba, entonces las hacía exactamente como las practicamos”.

Lexi Rubio, 10 años

Felix y Kimberly Rubio acaban de celebrar los logros de su hija en la escuela este martes, poco antes del tiroteo que apagó su vida. Lexi Rubio, de 10 años y quien cursaba cuarto grado, entró al cuadro de honor y recibió un premio de buena ciudadana, relataron sus padres a CNN.

“Le dijimos que la amábamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos idea de que esto era un adiós“, escribió Kimberly Rubio en una publicación en Facebook.

Los padres dijeron a CNN que estaban orgullosos de su hija, quien amaba jugar sóftobol y baloncesto.”Era amable, dulce y amaba la vida. Iba a ser una estrella en el sóftbol y tenía un futuro brillante, fuera deportivo o académico. Por favor, que el mundo sepa que extrañamos a nuestra bebé”, dijeron.

Félix Rubio, agente de la Oficina del Sheriff del condado de Uvalde, le dijo a Jason Carroll de CNN que él fue una de las múltiples autoridades que acudieron a la escena del tiroteo. El afligido padre dijo que quiere que se enfrente la violencia armada. “Todo lo que puedo esperar es que ella no sea una cifra más“, dijo entre lágrimas. “Esto es suficiente. Nadie más necesita pasar por esto. Nunca necesitamos pasar por esto, pero lo hacemos”.

Eva Mireles, maestra

Eva Mireles, una maestra de cuarto grado y educadora durante 17 años, también murió en el tiroteo, le dijeron familiares a CNN. Erica Torres recordó el cariño con el que Mireles trató a su hijo Stanley, quien tiene autismo, mientras estaba en sus clases de tercero y cuarto grado. En un esfuerzo por evitar que deambulara por la escuela, Mireles puso a Stanley a cargo de reunir a los estudiantes para que llegaran a clase.

“Ella te hacía sentir como si solo le estuviera enseñando a tu hijo“, dijo Torres. “Como si no hubiera otros estudiantes más que él. Ella te hacía sentir tan bien“, agregó.

La hija de Mireles, Adalynn, tuiteó un homenaje a su madre este miércoles, según confirmó un miembro de la familia a CNN. El tuit también incluía una foto de Adalynn y su madre. “Mamá, eres una heroína. Sigo diciéndome a mí misma que esto no es real. Solo quiero escuchar tu voz”, decía el mensaje.

“Quiero agradecerte, mamá, por ser una gran inspiración para mí. Siempre estaré muy orgullosa de ser tu hija. Mi dulce mami, te veré de nuevo”.

My sweet mommy , I will miss you forever. 🤍🕊 pic.twitter.com/SIxKrgX6Xi — Adalynn ✞💛 (@addy_celeste) May 25, 2022

En su tiempo libre, disfrutaba de correr, caminar, andar en bicicleta y pasar tiempo con su familia, según el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

“Era un alma vivaz. Contagiaba risas y alegría a donde quiera que iba”, dijo a CNN Amber Ybarra, una de sus familiares. “Ella era una madre amorosa y cariñosa, pariente, maestra de sus alumnos, y es absolutamente trágico lo que está sucediendo“.

Tess Marie Mata, 10 años

Tess Marie Mata, de 10 años, había ahorrado dinero para un viaje a Disney World con su familia antes de que la mataran en la Escuela Primaria Robb, dijo su hermana, Faith Mata, a The Washington Post. Tess estaba en cuarto grado y amaba los bailes de TikTok, Ariana Grande y a los Astros de Houston, le dijo Faith Mata al diario.

“Mi ángel precioso, te amamos tan profundamente. A mis ojos, no eres una víctima sino una sobreviviente. Te amo siempre y para siempre, hermanita, que tus alas se eleven más alto de lo que jamás podrías soñar”, escribió Faith Mata en Twitter.

Nevaeh Alyssa Bravo, 10 años

Nevaeh Alyssa Bravo, quien tenía 10 años, murió en el tiroteo escolar, dijo su prima a The Washington Post. Austin Ayala le dijo al periódico que la familia está devastada después de perder a Nevaeh, sobre quien destacó que siempre hacía sonreír a las personas.

Los servicios funerarios están pendientes, según un obituario en línea de Hillcrest Memorial Funeral Home.

Annabell Guadalupe Rodríguez, 10 años

Los familiares identificaron a Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, como una de las víctimas, según KHOU-TV, afiliada de CNN. Era una estudiante de tercer grado en la escuela. Su familia le dijo a KHOU que estaba en el mismo salón de clases que su primo, quien también murió en el tiroteo. El nombre de esa víctima aún no se ha revelado revelado.

Eliana “Ellie” García, 9 años

Los familiares identificaron a Eliana “Ellie” García, de 9 años, como una de las víctimas, según KHOU, afiliada de CNN. Rogelio Lugo y Nelda Lugo, los abuelos de García, le dijeron a Los Angeles Times que ella estaba en cuarto grado en la escuela y era la segunda de cinco niñas en la familia. Le encantaba la película “Encanto”, las porristas y el baloncesto, según cuentan sus abuelos. Agregan que soñaba con ser maestra.

Eliahana ‘Elijah’ Cruz Torres, 10 años

Eliahana “Elijah” Cruz Torres, de 10 años, también murió en el tiroteo, dijo a CNN su tía Leandra Vera. “Nuestro bebé ganó sus alas“, dijo Vera.

Identifican a todas las víctimas

Todas las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb, de Uvalde, ya fueron identificadas. Sus cuerpos ya fueron retiradas de lugar y las familias han sido notificadas, dijo a CNN el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez.

El funcionario agregó que todas las lesiones y muertes ocurrieron en un salón de clases.“19 niños fallecieron, al igual que dos adultos, dos de los cuales eran maestros. Es un total de 21 víctimas”, indicó a CNN. “Sabemos en este momento que todas las víctimas fueron retiradas de la escuela. Todas las familias han sido notificadas“.

Cuando se le preguntó a Olivarez si todas las lesiones y muertes ocurrieron en un salón de clases, dijo, “Eso es correcto. Era un entorno de salón de clases. Pudo entrar en ese salón de clases, bloquear la puerta y simplemente comenzó a dispararles a los niños y a los dos maestros que estaban dentro de ese salón de clases”.

El distrito escolar dijo que cancelará el resto del año escolar. Estaba programado que este jueves fuera el último día de clases antes de las vacaciones de verano.

El condado de Uvalde, ubicado a unos 136 kilómetros al oeste de San Antonio, tenía una población de aproximadamente 25.000 personas para 2020, según el censo escolar.

