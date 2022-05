(CNN) – Un joven de 18 años realizó un tiroteo en una escuela de Texas: 19 niños y dos adultos murieron en el ataque. Según un recuento de CNN, es al menos el 30º tiroteo en una escuela K-12 (escolarización primaria y secundaria pública) durante 2022.

El presidente Joe Biden entregó un emotivo discurso desde la Casa Blanca: “Tenía la esperanza de que cuando me convirtiera en presidente no tuviera que volver a hacer esto”.

Biden imploró a los legisladores que “convirtieran este dolor en acción”: “Estoy harto y cansado de eso. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. ¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”.

Lee también: 19 niños y dos adultos asesinados: Lo que sabemos sobre Salvador Ramos, el autor del tiroteo en Texas

Por otro lado, el ex presidente Barack Obama dijo que “Estados Unidos está paralizado, no por el miedo, sino por un lobby de armas y un partido político que no ha mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estas tragedias”.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez envío un mensaje a sus pares legisladores: “El Congreso no debería ser una estafa de protección titular y, lamentablemente, demasiados lo tratan como tal. Aquellos que fallan a sus comunidades merecen perder. No necesitan que los rescaten líderes poderosos que afirman que luchan por la seguridad de las armas, el derecho a elegir y más”.

The last time leadership waded in to save him, he thanked them by obstructing the party’s signature legislation, paving the way for the child tax credit to collapse and imperiling millions while taking a victory lap for it.

We can’t afford to reward such acts. We can do better.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 25, 2022