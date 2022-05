(CNN) – Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una cadena nacional sobre la escalada de tiroteos masivos que han afectado al gigante norteamericano, a poco tiempo de su retorno desde una gira por Asia, manifestando que en el camino se preguntaba por qué estas tragedias son tan frecuentes en su país.

Esto, en el contexto de los siniestros en Buffalo y Texas, el último ocurrido el mismo día del discurso de Biden, donde un joven de 18 años atacó una escuela asesinando a 18 niñas y niños y un adulto.

“En otros países existen problemas de salud mental, disputas domésticas, personas que están perdidas, pero este tipo de tiroteos masivos no ocurren con la frecuencia que ocurren en Estados Unidos“, sostuvo el mandatario desde la Casa Blanca.

“¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra columna vertebral para tener el coraje de enfrentar esto y enfrentar a los cabilderos?”, dijo, en relación con el lobby de armas que históricamente existe en el Congreso del país.

Biden dijo que es hora de “convertir este dolor en acción” para los padres y ciudadanos estadounidenses. “Tenemos que dejar claro a todos los funcionarios electos de este país que es hora de actuar”, dijo.

En tanto, a través de su Twitter, la vicepresidenta Kamala Harris manifestó que “Esta noche en Uvalde, Texas, hay padres que perdieron hijos, familias que han perdido seres queridos y muchos que han resultado heridos. Como nación, debemos tener el coraje de tomar medidas y evitar que esto vuelva a suceder“.

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.

18 children and one adult were killed. https://t.co/oENT1Kbv27 pic.twitter.com/zAbM18IdrM

— CNN (@CNN) May 25, 2022