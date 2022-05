(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el tiroteo masivo de Buffalo, Nueva York como un acto de terrorismo nacional, y condenó la ideología racista del hombre acusado de perpetrar la masacre.

“El supremacismo blanco es veneno, es un veneno… que recorre nuestro cuerpo político”, sostuvo, y agregó que el silencio es “complicidad”.

“Y se ha permitido que crezca y se pudra ante nuestros ojos. No más, no más. Necesitamos decir con la mayor claridad y contundencia que podamos que la ideología del supremacismo blanco no tiene lugar en Estados Unidos. Ninguno”, afirmó.

Lee también: México sobrepasó las 100.000 personas desaparecidas desde 1964

Y añadió que “en Estados Unidos, el mal no ganará, se los prometo. El odio no prevalecerá. El supremacismo blanco no tendrá la última palabra. El mal llegó a Buffalo y ha llegado a demasiados lugares, manifestado en hombres armados que masacraron personas inocentes en nombre de una ideología odiosa y perversa, arraigada en el miedo y el racismo. Nos ha arrebatado tanto”.

En comentarios hacia el final de su visita a Buffalo, Biden recordó a cada una de las víctimas de la masacre en un supermercado cuya clientela es mayoritariamente negra. También se emocionó visiblemente al describir cómo sus familias y su comunidad los recordaban.

Entre las víctimas, describió que Celestine Chaney estaba en la tienda comprando fresas para hacer un pastel de frutas, que Roberta Drury se mudó de regreso a casa para ayudar a su hermano que se sometió un trasplante de médula ósea y se encontraba buscando alimentos para la cena, y cómo Andre Mackniel “se fue para comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de 3 años“.

Lee también: Tienen solicitudes pendientes de extradición: Detienen a 17 personas en relación al asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Después de hacer una pausa, Biden señaló que “su hijo está celebrando un cumpleaños con la pregunta: ‘¿Dónde está papá?‘”.

El mandatrio enfatizó que en la raíz de la violencia está el odio fomentado por “los medios y la política, el internet, han radicalizado a individuos enojados, alienados, perdidos y aislados haciéndoles creer falsamente que serán reemplazados… por El Otro, por personas que no se parecen a ellos y que son, por lo tanto, en la ideología perversa que poseen y (están) siendo alimentados, seres menores”.

Biden concluyó diciendo que “la mentira” del supremacismo blanco y llamó a todos los estadounidenses a hacer lo mismo. También condenó a las figuras “que difunden la mentira por el poder, la ganancia política y el lucro”, pero no nombró a personas específicas.