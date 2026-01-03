Vicepresidenta de Venezuela confirma captura de Nicolás Maduro y exige a Estados Unidos pruebas de que sigue con vida

Delcy Rodríguez afirmó en una transmisión de la televisión venezolana que se desconoce el paradero del mandatario y de la primera dama tras los ataques denunciados, y exigió al Gobierno de Estados Unidos una prueba de vida inmediata.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes la captura del presidente Nicolás Maduro, durante una transmisión del canal estatal VTV, y afirmó que se desconoce su paradero y el de la primera dama, Cilia Flores.

En su declaración televisada, Rodríguez sostuvo que el país fue objeto de un ataque y señaló de forma textual: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”. En ese contexto, exigió al Gobierno de Estados Unidos una prueba de vida inmediata del mandatario venezolano.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, afirmó la vicepresidenta, atribuyendo los hechos a una agresión extranjera.

Rodríguez indicó además que Maduro habría advertido previamente al país sobre la posibilidad de una acción de este tipo, la que vinculó a lo que calificó como intereses energéticos de Estados Unidos. Según relató, antes de su captura el presidente habría instruido la activación de la milicia y de todos los planes de defensa, así como órdenes directas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el despliegue en “fusión militar, popular y policial”.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la captura ni sobre el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Tampoco se han registrado pronunciamientos oficiales del Gobierno de Estados Unidos.