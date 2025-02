$LIBRA no sería el primero: La vez que MIlei recomendó proyecto vinculado a estafas y reconoció no haber invertido en este

En 2021, el mandatario, en ese entonces diputado, promovió en sus redes sociales a CoinX, una plataforma de criptomonedas que también fue denunciada por esquemas fraudulentos y maniobras de estafa.

Javier Milei, presidente de Argentina, está en el centro de la controversia luego de recomendar un proyecto de inversión en criptomonedas denominado “Viva la Libertad Project” a través de su cuenta en X.

El proyecto, cuyo token es $LIBRA, tenía como objetivo financiar pequeñas empresas argentinas, pero desencadenó un escándalo tras un vertiginoso ascenso y desplome de su valor en cuestión de horas,.

El pasado viernes, tras la promoción de Milei, la criptomoneda experimentó un aumento de casi $5.000, para luego desplomarse a 0,99 dólares en pocas horas, lo que generó numerosas críticas.

2021: Escándalo similar

Pero esta no es la primera vez que el jefe de Estado se ve involucrado en controversias similares. En 2021, durante su periodo como diputado, recomendó públicamente a CoinX, una plataforma de criptomonedas que también fue denunciada por presuntas estafas y esquema “piramidal”, consignó Página 12.

A través de su cuenta de Instagram, Milei había elogiado en su momento a CoinX, recomendando su plataforma como una forma de inversión para escapar de la inflación en Argentina.

En conversación con el medio local Radio con Vos, el mandatario explicó que “la gente de CoinX me llamó para pedir mi opinión profesional sobre lo que hacían; ellos tomaban plata, compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaba tasas en pesos, mucho más alta que el mercado, las que regulaba le Banco Central”.

Lee también: Uno de los creadores de la criptomoneda $Libra rompe el silencio y complica al Presidente de Argentina: “Soy asesor de Javier Milei”

“El negocio tenía una determinada característica, era una forma que hacía que vos te saltarás la regulación del Banco Central para tener mayo un mayor retorno”, añadió.

Al ser consultado sobre si le pagaron esta “promoción”, el mandatario fue categórico al asegurar que “mis opiniones las cobro“.

En tanto, enfatizó en que quienes invirtieron en este negocio, gracias a su promoción, “no fueron estafados“.

“Ellos (CoinX) no cierra el negocio porque estafaron, ellos no estafaron a nadie, ellos están devolviendo la plata. Cierran el negocio porque habiéndose caído el bitcoin, no se les movió el tipo de cambio”, indicó.

Lee también: Escándalo en Argentina: Javier Milei se reunió en octubre con CEO de empresa que promocionó criptomoneda fraudulenta $Libra

Asimismo, el mandatario también descartó haber invertido en el proyecto, esto a pesar de haberlo recomendado en sus redes sociales.

El caso de “Viva la Libertad Project” ha desatado un llamado a la investigación y posibles acciones legales contra Milei, mientras que la empresa detrás del proyecto $LIBRA también está bajo la lupa.

En el pasado, CoinX fue objeto de investigaciones judiciales y operaba con promesas de altos rendimientos en dólares que nunca fueron debidamente explicados.

De hecho, en 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ordenó a CoinX cesar sus actividades de asesoramiento financiero, y en 2023, la Policía Federal allanó varias oficinas de la firma en Buenos Aires y Santa Fe, resultando en cuatro detenidos.