(CNN Español) – Venezuela anunció la reanudación de sus relaciones militares con Colombia dos días después de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente colombiano.

“He recibido instrucciones del CJ FANB @Nicolasmaduro, de establecer contacto de inmediato con el Min. Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares”, expresó en Twitter el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.

"He recibido instruciones del CJ FANB @Nicolasmaduro, de establecer contacto de inmediato con el Min Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares", expresó el GJ @vladimirpadrino. pic.twitter.com/vQvm25ro52 — Prensa FANB (@PrensaFANB) August 9, 2022

Después de años de una relación estancada y con la confianza bilateral rota por las acciones de los últimos gobiernos —y tras una campaña del presidente Iván Duque y su llamado cerco diplomático para sacar al cuestionado presidente Nicolás Maduro del poder— las declaraciones de Petro han sido recibidas con un aire de moderado optimismo y esperanza de que puedan resultar en la normalización de las relaciones bilaterales.

Lee también: Graves inundaciones en Corea del Sur dejan al menos 9 muertos, varios desaparecidos y cientos de evacuados

Las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado en crisis desde 2015 y la situación empeoró con la pandemia en 2020, pues Colombia ordenó el cierre de los pasos fronterizos como medida sanitaria.

La frontera entre Colombia y Venezuela, por donde han pasado personas y mercancías desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y civiles, que Maduro atribuyó al “paramilitarismo” en Colombia y por el cual culpó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que en su momento negó las acusaciones.

Durante el gobierno de Duque, el presidente de Colombia fue uno de los líderes regionales que impulsó el llamado Grupo de Lima. Este surgió el 8 de agosto de 2017 con el objetivo de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela con la suscripción de varios gobiernos de derecha de la región, que sancionó política y económicamente al gobierno de Maduro.

Tras su victoria electoral en junio, Petro anunció que reabriría las fronteras con Venezuela para “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos” en ese lugar. Si bien la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela está parcialmente abierta, el objetivo es abrirla completamente y restablecer el comercio bilateral.

El comercio ha sido uno de los más afectados por los problemas en la frontera colombo-venezolana. En 2008 el intercambio comercial entre los dos países era de unos US$ 7.200 millones, en 2015 había retrocedido a cerca de US$ 1.331 millones y en 2020 era de apenas US$ 221 millones. Y la pandemia empeoró los cierres de los pasos fronterizos.