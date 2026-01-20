Uruguay lamenta los incendios forestales en Chile: Anunciaron apoyo al Gobierno

Desde el gobierno uruguayo también manifestaron sus condolencias "a los familiares y allegados de las víctimas, así como a las personas damnificadas".

(EFE) – Este martes, Uruguay transmitió su solidaridad con el pueblo de Chile “ante las trágicas consecuencias ocasionadas por los devastadores incendios forestales” en varias regiones del sur e informó que brindará apoyo al Gobierno de ese país.

“El Gobierno de la República Oriental del Uruguay transmite sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como a las personas damnificadas”, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El texto añadió que el Gobierno uruguayo “brindará su apoyo al Gobierno de Chile en sus esfuerzos para superar esta difícil situación”.

Hasta la fecha, no existen uruguayos en Chile que hayan solicitado asistencia, pero la situación está siendo monitoreada por la Embajada y el Consulado General del Uruguay en Santiago de Chile y el Consulado de Distrito en la ciudad de Concepción (cerca de la costa del Pacífico), según informó la Cancillería.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales activos desde el sábado en las regiones de Ñuble y Biobío.

Las condiciones han sido adversas para enfrentar los fuegos, con temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle y que ha complicado las tareas de extinción.