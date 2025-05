ONU alerta: Unos 14.000 bebés morirán en Gaza si no llegan suministros

(EFE) — Unos 14.000 bebés morirán en la Franja de Gaza en las próximas 48 horas si no entran suministros de ayuda en el enclave palestino, alertó este martes el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher.

En unas declaraciones al programa Today de Radio 4 de la emisora pública BBC, el funcionario dijo que la ONU llegó a ese cálculo porque tiene “equipos fuertes sobre el terreno” y añadió que es necesario “inundar la Franja de Gaza con ayuda humanitaria”.

Cinco camiones con ayuda entraron el lunes, después de que Israel pusiera fin a un bloqueo de once semanas, pero que aún no han llegado a la población que la necesita, indicó Fletcher, que espera que 100 camiones entren en la franja este martes.

Tras las críticas del Reino Unido, Francia y Canadá a la ofensiva de Israel sobre Gaza, Fletcher dejó claro que se trataron de unas “palabras contundentes”, pero afirmó que la “prueba” que se presenta es si las Naciones Unidas pueden obtener más ayuda.

Esos tres países amenazaron ayer con emprender “medidas concretas” contra Israel si no detiene la ofensiva militar en Gaza y señalaron estar “determinados” a reconocer el Estado palestino.

La pasada noche murieron al menos 53 palestinos, entre ellos mujeres y niños, en los nuevos ataques del Ejército israelí contra el norte y el centro de la franja palestina.

As I’ve just discussed on @BBCNews, the first five trucks of vital baby food are inside Gaza. We need to get them distributed urgently, and we need much, much more to cross. https://t.co/trISDL7hXA

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) May 20, 2025