Mundo donald trump

Con información de CNN

Trump sugiere tener una decisión sobre Venezuela mientras EE.UU. despliega fuerza militar en la región

Por CNN Chile

15.11.2025 / 18:45

{alt}

El presidente estadounidense reveló que ha tomado una determinación sobre posibles acciones militares, con 15.000 tropas y buques de guerra desplegados cerca de Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció que ha tomado una decisión sobre el curso de acción hacia Venezuela tras múltiples reuniones de alto nivel donde revisó opciones militares. “Más o menos he tomado una decisión —sí. No puedo decirles cuál sería, pero más o menos lo he hecho”, declaró Trump a bordo del Air Force One.

El anuncio se produce junto a un masivo despliegue militar estadounidense que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y 15.000 efectivos en la región.

La advertencia de Maduro

Mientras expertos advierten sobre los riesgos de una intervención prolongada, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con un mensaje contundente: “Detengan la mano insana de quienes ordenan bombardear, matar y traer la guerra a Sudamérica”.

Maduro alertó que una intervención estadounidense podría crear “otra Gaza” o un “nuevo Afganistán” en la región. La decisión de Trump enfrenta escepticismo interno, incluso entre sus aliados, quienes recuerdan sus promesas de mantener a EE.UU. fuera de conflictos extranjeros.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Mundo Argentina detecta los primeros casos de la variante "Frankenstein" de COVID-19
Corte condena a empresa de Talcahuano a millonaria indemnización por muerte de trabajadora durante tromba marina
Prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de formar una red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio
Trump sugiere tener una decisión sobre Venezuela mientras EE.UU. despliega fuerza militar en la región
Comienzan oficialmente las elecciones 2025: En Nueva Zelanda ya se registró el primer voto
Organizaciones patrimoniales demandan a Trump para evitar que repinte el histórico Edificio Eisenhower