Trump sugiere tener una decisión sobre Venezuela mientras EE.UU. despliega fuerza militar en la región

El presidente estadounidense reveló que ha tomado una determinación sobre posibles acciones militares, con 15.000 tropas y buques de guerra desplegados cerca de Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció que ha tomado una decisión sobre el curso de acción hacia Venezuela tras múltiples reuniones de alto nivel donde revisó opciones militares. “Más o menos he tomado una decisión —sí. No puedo decirles cuál sería, pero más o menos lo he hecho”, declaró Trump a bordo del Air Force One.

El anuncio se produce junto a un masivo despliegue militar estadounidense que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y 15.000 efectivos en la región.

La advertencia de Maduro

Mientras expertos advierten sobre los riesgos de una intervención prolongada, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con un mensaje contundente: “Detengan la mano insana de quienes ordenan bombardear, matar y traer la guerra a Sudamérica”.

Maduro alertó que una intervención estadounidense podría crear “otra Gaza” o un “nuevo Afganistán” en la región. La decisión de Trump enfrenta escepticismo interno, incluso entre sus aliados, quienes recuerdan sus promesas de mantener a EE.UU. fuera de conflictos extranjeros.