Trump se niega a dar plazos para guerra con Irán y asegura que no usará bombas nucleares

(CNN) – El presidente Donald Trump evitó este jueves entregar un cronograma para finalizar la guerra con Irán, afirmando a periodistas en la Casa Blanca: “No me apresures” . Trump recordó que Estados Unidos estuvo en Vietnam 18 años, en Irak muchos años y casi cinco en la Segunda Guerra Mundial.

Señaló el alto al fuego vigente como una señal prometedora, pues “ellos querían tener algo de paz”.

Presión sobre Irán, no sobre EE.UU.

Trump insistió en que no siente presión para terminar el conflicto rápidamente. “¿Sabes quién está bajo presión de tiempo? Irán. Si no ponen en movimiento su petróleo, toda su infraestructura petrolera va a explotar” , advirtió.

El mandatario describió a Irán como un país en “confusión” y reiteró que cualquier acuerdo se hará en los términos estadounidenses.

“¿Por qué usaría armas nucleares?”

Por otra parte, Trump afirmó este jueves que no utilizará armas nucleares contra Irán, respondiendo con un rotundo “no” cuando un periodista le preguntó si consideraría ese escenario en el Despacho Oval. “¿Por qué haría una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría un arma nuclear?” , cuestionó, argumentando que Estados Unidos ya ha “diezmado” a Irán sin necesidad de un ataque atómico.

Tensión en el estrecho sin escalada nuclear

Las declaraciones de Trump ocurren dos semanas después de que advirtiera que “una civilización entera morirá esta noche” si Irán no alcanzaba un acuerdo, comentario que alimentó especulaciones sobre un posible ataque nuclear. Sin embargo, EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego antes de que Trump cumpliera la amenaza.

Actualmente, las tensiones continúan en el estrecho de Ormuz, donde el presidente ordenó a la Armada “disparar y matar” a cualquier lancha iraní que coloque minas en la vital ruta marítima. Trump reiteró que no necesita armas nucleares para mantener la presión.