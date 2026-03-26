“Es una opción”: Presidente Trump no descarta tomar control del suministro petrolero de Irán

El mandatario estadounidense sugirió que Estados Unidos podría realizar con Irán una operación militar similar a la que llevó a cabo cuando derrocó y capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

(CNN) — El presidente Donald Trump ha declarado hoy que hacerse cargo del suministro petrolero de Irán es “una opción”.

“Bueno, no hablaría de ello, pero es una opción“, afirmó Trump cuando un periodista le preguntó si eso era una posibilidad. Sugirió que una solución en Irán podría parecerse a la de Venezuela, donde Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro y comenzó a colaborar con la presidenta interina Delcy Rodríguez en materia petrolera y otros asuntos.

“Bueno, en Venezuela nos ha ido muy bien trabajando con ellos. Sin duda, hemos ingresado miles y miles de millones de dólares. Y, por cierto, a Venezuela le va mejor ahora mismo que nunca en la historia de su país, y es algo así como una empresa conjunta, pero Estados Unidos ha ganado mucho dinero“, dijo Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que en los dos primeros meses de 2026, Venezuela “generó más ingresos por ventas de petróleo que en la mayor parte del año pasado” y que “ya no se está robando el dinero“.

Trump afirmó más tarde que Estados Unidos no “necesitaba” el estrecho de Ormuz y trató de restar importancia al impacto de la guerra en el suministro estadounidense.

“Tenemos muchísimo petróleo. Nuestro país no se ve afectado por esto. Tenemos más, tenemos el doble de petróleo que Arabia Saudí o Rusia, y pronto será el triple”, dijo Trump.