Trump dice que Estados Unidos “observará” antes de descartar una acción militar en Irán

Según el mandatario estadounidense, fuentes confiables le informaron que “los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, aunque advirtió que seguirá evaluando la situación antes de tomar cualquier decisión.

(CNN) – El Presidente Donald Trump se negó el miércoles a descartar la posibilidad de tomar medidas militares en Irán y dijo a los periodistas que, si bien le han informado que Irán “no tiene planes de ejecuciones”, su administración esperará y verá.

“No, vamos a observar cómo sigue el proceso. Pero recibimos una muy buena declaración de personas que están al tanto de lo que está sucediendo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó si había descartado un ataque militar.

“Dicen que no habrá ejecuciones. Todo el mundo habla de que hoy hubo muchas ejecuciones. Nos acaban de decir que no habrá ejecuciones. Espero que sea cierto, es algo muy importante”, dijo Trump.

Más temprano en el evento en la Oficina Oval, Trump dijo que estaría “muy molesto” si el régimen iraní seguía adelante con la ejecución de manifestantes, pero sugirió que le habían dicho que no se llevarían a cabo.

“Hemos sido informados por fuentes muy importantes del otro lado, y han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, dijo Trump a Kaitlan Collins de CNN.

“Se suponía que hoy habría muchas ejecuciones, y que no se llevarán a cabo. Y lo averiguaremos. O sea, lo averiguaré después de esto; ustedes lo averiguarán. Pero nos lo han dicho de buena fuente. Y espero que sea cierto”, dijo.