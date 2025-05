Trump dice que Putin “se ha vuelto absolutamente loco” tras ataque de gran escala de Rusia a Ucrania

Tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, el presidente Donald Trump endureció su tono contra Vladimir Putin, a quien acusó de estar “fuera de control” y de asesinar civiles indiscriminadamente.

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el domingo que Vladimir Putin “se ha vuelto absolutamente LOCO”, después de que el líder ruso lanzara durante la noche el mayor ataque aéreo de los tres años de guerra de Moscú contra Ucrania.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO! Está matando innecesariamente a mucha gente, y no hablo solo de soldados. Misiles y drones están siendo disparados contra ciudades en Ucrania sin razón alguna”, publicó Trump en Truth Social.

Horas antes, Trump había dicho a periodistas: “No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le ha pasado a Putin”.

Moscú lanzó ataques nocturnos el viernes, sábado y domingo en Ucrania, que causaron la muerte de al menos 29 personas en tres días y heridas a decenas más, según las autoridades. En los bombardeos del sábado al domingo se lanzaron más drones y misiles contra Ucrania que en cualquier otro ataque en tres años.

La intervención de Putin, que llega en un momento crucial de la guerra de Moscú, será vista con alivio en Occidente como una señal de que la Casa Blanca se ha frustrado ante la negativa de Putin a aceptar un alto el fuego de 30 días propuesto en el conflicto.

El lunes, el Kremlin trató de restar importancia a las declaraciones, calificándolas de “reacción emocional”.

“Este es un momento muy importante, que está asociado con la sobrecarga emocional de absolutamente todo el mundo y con reacciones emocionales”, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

También dijo que Moscú está “verdaderamente agradecido a los estadounidenses y personalmente al presidente Trump” por sus esfuerzos para llevar a Moscú y Kyiv a la mesa de negociaciones.

Pero el enfrentamiento podría tener consecuencias para Rusia. Trump también dijo a los periodistas el domingo por la noche que “absoltamente” está considerando sanciones adicionales contra Rusia, por las que Kyiv ha presionado. Trump dijo previamente que no se sumaría a ninguna nueva sanción porque pensaba que “hay una posibilidad” de progreso, pero remarcó que eso podría cambiar.

Pero Trump también dirigió sus críticas hacia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo el domingo por la mañana que “el silencio de Estados Unidos” anima a Putin a continuar su embestida.

“Del mismo modo, el presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país hablando como lo hace”, escribió Trump. “Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y será mejor que pare”.

Al menos 25 personas murieron en dos rondas de ataques nocturnos en Ucrania durante el fin de semana, incluidos niños, según informaron las autoridades, y decenas más resultaron heridas. Al menos cuatro personas murieron durante la noche del lunes, añadieron las autoridades.

Rusia ha estado intensificando sus bombardeos aéreos sobre Ucrania a medida que aumenta la presión internacional sobre Putin para que acepte el plan de alto el fuego, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y Kyiv.

“El mundo puede irse de vacaciones, pero la guerra continúa, a pesar de los fines de semana y los días laborables. Esto no puede ignorarse. El silencio de Estados Unidos, y el silencio de otros en el mundo, solo anima a Putin”, dijo Zelensky el domingo por la mañana.

Los ataques rusos abren otra semana crítica en las conversaciones sobre el final del conflicto. Anteriormente este mes, los equipos de Kyiv y Moscú se reunieron cara a cara por primera vez desde las primeras semanas de la guerra, pero el resquicio de esperanza que rodeaba esas conversaciones pareció extinguirse cuando Moscú siguió adelante con sus ataques contra ciudades ucranianas y volvió a rechazar las peticiones de acordar un alto el fuego de 30 días.

Se lograron algunos avances, por ejemplo que ambos países acordaron un canje masivo de prisioneros, que comenzó el viernes y en el que cada parte liberará a 1.000 reclusos.

Pero la atención volvió rápidamente a los combates, que se han intensificado en las últimas semanas. El mes pasado, Moscú afirmó haber recuperado finalmente la región de Kursk, de la que Kyiv se apoderó de amplias zonas el verano pasado, arrebatando así a Ucrania un triunfo importante.

Trump dijo el domingo que estaba “muy sorprendido” por el último asalto aéreo ruso, aunque hace apenas una semana Rusia lanzó su mayor ataque con drones contra Ucrania, un día antes de que Putin y Trump hablaran por teléfono. “Estamos en medio de una conversación, y él está disparando cohetes contra Kyiv y otras ciudades”, dijo Trump a periodistas en Nueva Jersey en su camino de regreso a Washington.

Trump, que a menudo ha pregonado su buena relación con Putin, habló con el líder ruso el lunes en un intento de negociar un alto el fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania.

Tras la llamada con Putin, y las posteriores con Zelensky y otros aliados europeos, Trump anunció que “Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente las negociaciones hacia un alto el fuego y, lo que es más importante, el FIN de la guerra”.

Trump añadió que las condiciones “serán negociadas entre las dos partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería”.