Trump anuncia que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para Cuba

El presidente estadounidense dio a conocer que terminaría con el respaldo que entregaba el chavismo a la isla, su principal sostén extranjero. Esto, en medio del movimiento militar hacia la costa norte de Cuba.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ha tenido una serie de reacciones en el país caribeño, donde miran con optimismo lo que venga.

Pero la atención de Estados Unidos y su presidente Donald Trump se volvieron pronto a otros países cercanos. A las menciones públicas sobre adquirir Groenlandia, territorio de Dinamarca, ha sumado dichos sobre actuar en México para el control de los carteles.

A estos se suma Cuba, país que también mira con incertidumbre lo que haga la administración de Trump tras años de sanciones y bloqueos impulsados por los gobiernos estadounidenses.

Precisamente este domingo el mandatario estadounidense habló sobre el tema asegurando que cortará todos los envíos de petróleo y dinero desde Venezuela a Cuba, principal sostén de la isla.

“Cuba vivió, por muchos años, en base a grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proveyó ‘servicios de seguridad’ por los últimos dos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!”, escribió en una publicación en su red social Truth Social.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA – ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

Destacando que la “mayoría” de esos cubanos dedicados a la seguridad en Venezuela están muertos por el ataque del 3 de enero, Trump afirmó que Venezuela ya no necesita protección de “matones y extorsionistas”.

“Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por lejos!) para protegerlos, y eso haremos. No habrá más petróleo o dinero para Cuba – ¡Cero! Sugiero profundamente hacer un trato antes que sea muy tarde”.

El sábado ya hubo reportes respecto al movimiento militar de Estados Unidos hacia las costas norte de Cuba.