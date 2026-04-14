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Con información de CNN

Trump anticipa: “Algo podría estar sucediendo” en Pakistán en próximos días mientras EE.UU. e Irán buscan retomar diálogo

Por Kit Maher, CNN

14.04.2026 / 13:50

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El presidente estadounidense destacó la labor del "mariscal de campo" paquistaní y descartó a Ginebra como sede. También rechazó una pausa de 20 años en el enriquecimiento de uranio iraní.

(CNN) – El presidente Donald Trump adelantó este martes que “algo podría estar sucediendo” en Pakistán en los próximos dos días, en medio de los esfuerzos de Estados Unidos e Irán por retomar las negociaciones.

En declaraciones a un reportero del New York Post en Islamabad, Trump elogió al general Asim Munir, a quien calificó como “fantástico” y “el mariscal de campo” que está haciendo “un gran trabajo”.

Descartada Ginebra como sede

Trump restó importancia a la posibilidad de que las conversaciones se trasladen a Ginebra: “¿Por qué deberíamos ir a algún país que no tiene nada que ver con eso?” , afirmó. El mandatario evitó precisar quiénes representarían a EE.UU. en una eventual nueva ronda, luego de que el vicepresidente JD Vance liderara la delegación el fin de semana sin alcanzar un acuerdo.

Además, Trump rechazó la propuesta de que Irán pause su enriquecimiento de uranio por 20 años. “No me gustan los 20 años. He dicho que no pueden tener armas nucleares” , sentenció.

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