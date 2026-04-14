Máximo Pacheco evita polémicas y defiende su rol en Codelco y Novandino Litio: “No voy a participar en un debate político”

El presidente del directorio de Codelco respondió a las críticas del biministro de Economía y Minería, quien catalogó de "compleja" la situación de la empresa estatal.

De cara a una nueva junta de accionistas de la empresa Codelco, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, salió al paso de las críticas del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Mas dijo que “la situación de Codelco es bien compleja”, y reafirmó que las ganancias de la estatal provienen principalmente del litio y no del cobre. De igual manera, señaló que ante un posible cambio en el directorio de Novandino Litio, donde Pacheco es presidente: “El gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente”.

Ante esto, Pacheco evitó polemizar en el tema, ya que busca evitar involucrarse en disputas políticas: “Yo soy el presidente de la empresa más importante de Chile. Estamos aquí en un evento donde están participando todos los mayores inversionistas en minería que hay en Chile, todos ellos son socios de Codelco”.

“Yo no puedo participar de un debate político, yo no soy político. Soy una persona que tiene una larga historia, trayectoria y formación empresarial y, por lo tanto, voy a cuidar, ejercer mi cargo de manera institucional y empresarial”, agregó.

“Vamos a dar cuenta de lo exitosa de nuestra gestión. Hoy Codelco es una empresa más fuerte, más robusta y una mejor empresa que hace cinco años”, cerró Pacheco.

Se detendrán exportaciones de ácido sulfúrico a China

En cuanto a la exportación de ácido sulfúrico a China, país al que Chile vende gran parte de este compuesto químico, se detendrá en mayo, a lo que Pacheco explicó que existe una escasez extraordinaria de ácido sulfúrico a nivel global producto de las tensiones en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

“No es extraordinaria la escasez y los precios han subido significativamente, tres, cuatro, cinco veces de lo que era histórico”, agregó.