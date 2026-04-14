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“Los quiero demasiado”: La frase con la que la ministra Sedini evitó responder por almuerzo presidencial ante la prensa

Por Arelí Zúñiga

14.04.2026 / 16:18

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El episodio se produce luego de que, el lunes, la vocera indicara que el tema ya había sido respondido, en medio de cuestionamientos por la realización del encuentro en dependencias de La Moneda.

Desde el Congreso, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó este martes la polémica por el almuerzo sostenido en el Palacio de La Moneda entre el presidente Kast y excompañeros de universidad.

En su declaración, aseguró que el mandatario entregará explicaciones “a través de las instituciones, en la forma y el tiempo correspondiente”, y subrayó que la actividad fue costeada con recursos personales del propio jefe de Estado.

Horas antes, en la sede de Gobierno, la secretaria de Estado había protagonizado un momento que llamó la atención de la prensa.

Consultada por periodistas sobre si el almuerzo ya había sido pagado, Sedini evitó responder directamente y, entre sonrisas, se limitó a decir: “los quiero demasiado”, según registros captados por TVN.

El episodio se produce luego de que, el lunes, la vocera indicara que el tema ya había sido respondido, en medio de cuestionamientos por la realización del encuentro en dependencias de La Moneda.

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