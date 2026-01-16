Trump amenaza con aranceles a Francia y Alemania si no suben el precio que pagan por medicamentos de EE.UU.

El presidente estadounidense relató que presionó a líderes europeos con impuestos a sus exportaciones para que reduzcan la brecha de precios que, según él, perjudica a los consumidores norteamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que amenazó a países como Francia y Alemania con imponer aranceles del 25% a sus exportaciones si no aumentan el precio que pagan por medicamentos fabricados por farmacéuticas estadounidenses.

En un acto en la Casa Blanca, Trump relató una llamada con su par francés, Emmanuel Macron, a quien advirtió: “si no lo haces, voy a imponer un arancel del 25% a todos los productos; vino, champán y todo lo demás”.

La táctica de la amenaza arancelaria

Según su relato, Macron finalmente aceptó la premisa tras la presión. Trump sostiene que Estados Unidos subsidia la investigación y desarrollo de medicamentos para el resto del mundo, pagando hasta “13 veces más” por los mismos fármacos que Europa.

Su administración busca implementar la “cláusula de la nación más favorecida”, que vincularía los precios domésticos a los más bajos pagados en otros países desarrollados, una medida que ya intenta aplicar a programas federales de salud.