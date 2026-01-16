Tras captura de Nicolás Maduro, el director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

El director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que abordaron “posibles oportunidades de colaboración económica”. Además, subrayó que el país caribeño “ya no puede ser un refugio para los adversarios de Estados Unidos”.

(CNN) — El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el jueves, según un funcionario estadounidense.

“Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó posibles oportunidades de colaboración económica y recalcó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, declaró el funcionario.

La reunión, reportada inicialmente por The New York Times, se produce en un momento en que Trump ha afianzado su control sobre Venezuela, en particular sobre su producción petrolera, y ha dicho que Estados Unidos efectivamente “dirigirá” el país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes.

Trump ha mostrado su apoyo a Rodríguez en detrimento de la líder opositora María Corina Machado, quien también se reunió con el presidente el jueves e incluso le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Funcionarios del Gobierno de Trump insistieron ante los legisladores en una sesión informativa posterior a la captura de Maduro en que la operación no constituía un cambio de régimen, ya que el gobierno venezolano permanece prácticamente intacto y ahora está dirigido por Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, según informaron previamente a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

La decisión política de la administración de respaldar a Rodríguez en lugar de a Machado se basó en un análisis clasificado de la CIA sobre el impacto de la salida de Maduro de la presidencia y las implicaciones a corto plazo de su posible destitución, según una fuente familiarizada con el asunto.

Este informe de inteligencia, de carácter altamente confidencial, fue encargado por altos responsables políticos, y se esperaba que la CIA continuara proporcionando recomendaciones similares sobre la situación del liderazgo en Venezuela, según informaron previamente a CNN varias fuentes.

La CIA también participó en el plan para capturar a Maduro. En agosto, la agencia había desplegado discretamente un pequeño equipo en Venezuela para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro, lo que contribuyó a la operación a principios de este mes, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con los planes.

Entre los recursos utilizados se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según informó a CNN una fuente informada sobre la operación.

La reunión de Ratcliffe con Rodríguez esta semana tenía como objetivo generar confianza, según el funcionario estadounidense, y refleja el énfasis del director de la CIA en la recopilación de inteligencia y en su deseo de que la agencia sea menos reacia al riesgo.

Por Zachary Cohen y Kaanita Iyer, CNN.