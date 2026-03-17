Mundo cuba

Terremoto de magnitud 6 azota a Cuba en medio del apagón generalizado en el país

Por CNN Chile

17.03.2026 / 07:19

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El sismo se percibió a las 00:28 horas de este martes 17 de marzo, mientras gran parte del territorio se encontraba sin suministro eléctrico, telefonía ni internet.

Redacción Medioambiente, 17 mar (EFE).- La isla de Cuba ha sufrido esta madrugada un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que ha coincidido con un apagón que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) ha informado de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 00.28 hora local, “a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo”.

El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reporta dos temblores, uno de 5,8 a las 00.28 horas, a 11,6 km de profundidad, y otro de 4,7 dieciséis minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), por su parte, habla de un terremoto de 5,8 y de otro posterior de 4,1.

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

Antes de esta nueva “desconexión total” la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias. EFE

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