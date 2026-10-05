Tensión en la Universidad de Cornell: Estudiantes se movilizan por caso de “Jane Doe” tras ataque a edificio del campus

(EFE)- Cientos de estudiantes de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, marcharon este lunes por el campus para exigir justicia para una exalumna que denunció haber sido drogada y violada en 2024 por siete miembros de una fraternidad, horas después de que desconocidos atacaran el edificio de la administración universitaria.

“Sin justicia no hay paz”, “Queremos justicia ahora”, “Apoyamos a Jane Doe”, “Nos solidarizamos con los sobrevivientes” o “Vergüenza”, gritaban a medida que recorrían el prestigioso centro universitario.

En horas de la madrugada, previo a la protesta por la violación a Jane Doe —nombre genérico utilizado para ocultar la identidad de víctimas—, desconocidos vandalizaron el edificio de administración de la universidad, en la ciudad de Ithaca, al norte del estado, donde rompieron una puerta de cristal.

También escribieron con pintura roja en las paredes, al lado de la puerta: “Acabemos con el patriarcado”, “En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados”, en referencia a 15 estudiantes a los que se impuso ese castigo luego de que en 2024 protestaron en Cornell por la guerra en Gaza, algo que no ha ocurrido con los siete acusados, según medios locales.

La protesta, convocada por una veintena de organizaciones estudiantiles bajo el lema “justicia para los sobrevivientes”, reclamó a la universidad transparencia, rendición de cuentas, una revisión de sus políticas sobre agresiones sexuales y “por los sistemas de poder globales que permitieron que eso ocurriera”.

“Había mucha frustración entre el alumnado, que no entendía cómo podía suceder algo así”, dijo a Spectrum Jonathan Lam, copresidente de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de la Universidad de Cornell, y destacó que es importante que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconozca que es necesario un cambio.

“Ni siquiera puedo imaginar el trauma por el que pasó. Cuando nos enteramos, fue muy inquietante”, añadió.

Lo ocurrido a Jane Doe se conoció tras una demanda que presentó el 16 de septiembre contra la universidad y los siete presuntos violadores, miembros de la fraternidad Chi Phi, una de las más antiguas de EE.UU.

La demandante denuncia que su caso fue archivado sin ser investigado, lo que ha generado indignación nacional y llevó a la gobernadora de Nueva York a poner en manos de la Fiscalía General la investigación.

Entre quienes dejaron oír hoy su voz estuvo la mujer transgénero Andrea Astor Cicerolo, estudiante de doctorado, quien se identificó como sobreviviente de agresión sexual y denunció la expulsión de los estudiantes que apoyaron a Gaza.

También recordó que la universidad llegó a un acuerdo este año para resolver las demandas civiles de pacientes de Weill Cornell —la escuela de medicina de la universidad— que fueron víctimas de abuso sexual por parte del exprofesor y urólogo Darius Paduch. El médico fue condenado a cadena perpetua.

Astor afirmó que, cuando se trata de agresiones sexuales, la Administración de la universidad “protegerá a los violadores” para “proteger su propia imagen”.

Los estudiantes convocaron a un plantón este miércoles y un bloqueo económico en el que los estudiantes no comprarán nada durante siete horas, el mismo tiempo que Jane Doe vivió el trauma de la violación en la sede de la fraternidad, en el campus universitario.