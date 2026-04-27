Los taxis aéreos eléctricos despegan de Manhattan para realizar sus primeros viajes al aeropuerto de Nueva York

(CNN) – Un avión totalmente eléctrico ha realizado vuelos de demostración desde Manhattan hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, algo que el operador espera que se convierta en algo habitual en diferentes lugares del mundo.

La empresa de taxis aéreos eléctricos Joby Aviation realizó el viernes los primeros vuelos de demostración de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) entre dos puntos de la ciudad de Nueva York y continúa realizando pruebas esta semana.

La aeronave eléctrica, que se asemeja a un dron gigante a batería, puede transportar a cinco personas, incluido un piloto. Despega verticalmente como un helicóptero, y luego algunas de las hélices se inclinan para impulsarla hacia adelante. La compañía afirma que son más silenciosas que los helicópteros y que no producen emisiones durante su funcionamiento, ya que son eléctricas.

El objetivo es conectar los helipuertos existentes en el Bajo y el Centro de Manhattan con el Aeropuerto Internacional JFK en menos de 10 minutos, en lugar de las una o dos horas que se tardan en coche.

“Estos vuelos impulsan nuestro trabajo para determinar cómo la tecnología de aviación de próxima generación puede servir a los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey”, dijo Kevin O’Toole, presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que administra los aeropuertos de la zona, en un comunicado.

Joby es propietario de Blade, una empresa de transporte compartido en helicóptero que opera rutas similares con helicópteros tradicionales, y la compañía también mantiene acuerdos de colaboración con Delta Air Lines y Uber.

Joby ha realizado otros vuelos de prueba desde 2023, pero esta campaña de vuelos de 10 días forma parte del Programa Piloto de Integración de eVTOL de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En marzo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos seleccionó ocho programas piloto donde se probarán los eVTOL. Además de los servicios de taxi aéreo urbano, se están probando el transporte regional de pasajeros, carga, operaciones de respuesta de emergencia para la distribución de alimentos, vuelos autónomos y transporte para el sector energético en alta mar.

Joby está trabajando con la Autoridad Portuaria, así como con los Departamentos de Transporte de Texas, Utah, Florida y Carolina del Norte.

En 2024, la FAA publicó nuevas normas que acercaron un paso más a los taxis aéreos a convertirse en realidad. Desde entonces, empresas como Joby han estado trabajando en las pruebas para obtener la certificación.

«En conjunto, estos proyectos piloto crearán uno de los entornos de prueba reales más grandes del mundo para aeronaves de última generación», declaró el Departamento de Transporte en marzo. «La Administración Federal de Aviación (FAA) utilizará los datos de los proyectos piloto para desarrollar nuevas regulaciones que permitan implementar esta tecnología futurista a gran escala de forma segura».

La empresa se encuentra en las etapas finales del proceso de certificación de la FAA. La FAA tiene un proceso de certificación de cinco etapas.