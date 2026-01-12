“Superbigote” tiene rival: Milei presentó sus redes en inglés con una caricatura

El “General Ancap”, un personaje anarcocapitalista que él creó antes de ser presidente y con cuyo disfraz ya había concurrido a un encuentro de comics antes de incursionar en la política, entró nuevamente en escena en un video de un minuto compartido por Milei.

(CNN en Español) – Javier Milei estrenó este lunes sus redes sociales en inglés. El Presidente de Argentina decidió hacer su primera publicación en sus nuevas cuentas de X e Instagram de una forma poco convencional: con una caricatura.

El “General Ancap”, un personaje anarcocapitalista que él creó antes de ser presidente y con cuyo disfraz ya había concurrido a un encuentro de cómics antes de incursionar en la política, entró nuevamente en escena en un video de un minuto compartido por Milei.

Musculoso, vestido con un traje negro y amarillo, este “héroe” animado sobrevuela, en el video, las calles de Buenos Aires mientras asegura que está allí para guiar a los “luchadores por la libertad” en las nuevas cuentas en inglés del “héroe de la vida real”.

No solo se ve la caricatura, sino que mezclan imágenes del verdadero Milei en momentos como el anuncio de la eliminación de los ministerios de la Mujer, Obra Pública y Educación. También se ven sus reuniones con líderes como Trump, Meloni o Elon Musk. E incluso muestran el recital de música que en el cantó en 2025, mientras se lo describe como un “rockstar”.

Sobre el final del video, se ve un fragmento de un discurso de Milei donde insulta a las personas de izquierda y les dice que “tiemblen” porque “La libertad avanza”.

El propio Milei, en una visita a un evento de cómics en 2019, decía que el “General Ancap”, por anarcocapitalista, es de la tierra de Liberland, un “país donde no se pagan impuestos”, y que su misión era luchar contra “keynesianos y colectivistas”.

Milei no es el primer líder de la región en tener su propia caricatura. Ya Maduro tenía desde 2021 una serie de animación llamada “Superbigote”, donde su “superhéroe”, vestido con un traje rojo y azul, luchaba contra el imperialismo en una batalla de propaganda que se podía ver en el canal oficialista VTV.