Mundo estados unidos

Con información de CNN

Capítulo de “South Park” en que se burlaban de Charlie Kirk no se emitirá nuevamente

Por CNN Chile

11.09.2025 / 19:31

{alt}

Si bien en su momento el propio activista pro Trump se mostró "honrado" por la parodia, asegurando que fue "bastante gracioso", Comedy Central informó que no volverá a emitir nuevamente dicho episodio, a la luz del asesinato del cual fue víctima.

(CNN) – Comedy Central no emitirá repeticiones de un episodio reciente de South Park en el que se burlaba de Charlie Kirk, tras el asesinato del activista de derecha ayer.

Sin embargo, el episodio permanecerá en la plataforma de streaming Paramount+, según confirmó una fuente a CNN. Variety fue el primero en informar la noticia.

El episodio, titulado Got a Nut, se emitió originalmente el 6 de agosto y presentaba a un personaje llamado Clyde lanzando un podcast para lanzar bombas retóricas y defender argumentos de derecha. Más tarde, Clyde instala una mesa en la escuela primaria South Park, donde reta a los estudiantes a debatir, un estilo que recuerda al formato de carpa de “Demuéstrame lo contrario” de Kirk.

Eric Cartman, uno de los personajes principales del programa, se transforma de manera similar en una figura parecida a Kirk, y Clyde en un momento dado recibe el “Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate”.

A Kirk le pareció divertida la burla de “South Park” y usó una captura de pantalla del episodio como avatar de su podcast en Instagram y TikTok.

“Sinceramente, mi primera reacción fue reírme un poco”, declaró a Fox News tras ver el avance del episodio. “Es bastante gracioso y demuestra el impacto cultural y la resonancia que nuestro movimiento ha logrado. Lo considero un honor”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Mundo Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
Capítulo de "South Park" en que se burlaban de Charlie Kirk no se emitirá nuevamente
Joven que llegó armada a colegio en Argentina buscaba a la profesora de matemáticas
Nestle se querella contra quienes ofrecían chocolate Trencito por redes sociales, cuando en realidad era Clonazepam
Gobierno califica de "xenofóbicos" dichos de diputada Cordero: Sugirió que bolivianos tienen “disminución de oxígeno cerebral”
¡Tierno registro!: Avistan a gato colocolo descansando tranquilamente en jardín de casa en Papudo