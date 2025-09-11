Capítulo de “South Park” en que se burlaban de Charlie Kirk no se emitirá nuevamente

Si bien en su momento el propio activista pro Trump se mostró "honrado" por la parodia, asegurando que fue "bastante gracioso", Comedy Central informó que no volverá a emitir nuevamente dicho episodio, a la luz del asesinato del cual fue víctima.

(CNN) – Comedy Central no emitirá repeticiones de un episodio reciente de South Park en el que se burlaba de Charlie Kirk, tras el asesinato del activista de derecha ayer.

Sin embargo, el episodio permanecerá en la plataforma de streaming Paramount+, según confirmó una fuente a CNN. Variety fue el primero en informar la noticia.

El episodio, titulado Got a Nut, se emitió originalmente el 6 de agosto y presentaba a un personaje llamado Clyde lanzando un podcast para lanzar bombas retóricas y defender argumentos de derecha. Más tarde, Clyde instala una mesa en la escuela primaria South Park, donde reta a los estudiantes a debatir, un estilo que recuerda al formato de carpa de “Demuéstrame lo contrario” de Kirk.

Eric Cartman, uno de los personajes principales del programa, se transforma de manera similar en una figura parecida a Kirk, y Clyde en un momento dado recibe el “Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate”.

A Kirk le pareció divertida la burla de “South Park” y usó una captura de pantalla del episodio como avatar de su podcast en Instagram y TikTok.

“Sinceramente, mi primera reacción fue reírme un poco”, declaró a Fox News tras ver el avance del episodio. “Es bastante gracioso y demuestra el impacto cultural y la resonancia que nuestro movimiento ha logrado. Lo considero un honor”.