Donald Trump confirma que Charlie Kirk murió tras ataque en Utah

El activista conservador fue atacado durante un evento en la Universidad Utah Valley, recibiendo un disparo que resultó ser fatal.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que el activista conservador Charlie Kirk murió después de recibir un disparo durante un evento en la Universidad Utah Valley.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en Truth Social.

“Nadie comprendía ni tenía el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América, mejor que Charlie”, continuó el presidente.

“Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!”, añadió.