Mundo estados unidos

Con información de CNN

Donald Trump confirma que Charlie Kirk murió tras ataque en Utah

Por CNN Chile

10.09.2025 / 17:50

{alt}

El activista conservador fue atacado durante un evento en la Universidad Utah Valley, recibiendo un disparo que resultó ser fatal.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que el activista conservador Charlie Kirk murió después de recibir un disparo durante un evento en la Universidad Utah Valley.

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en Truth Social.

“Nadie comprendía ni tenía el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América, mejor que Charlie”, continuó el presidente.

Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!”, añadió.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Minsal lanza tercera versión de la campaña "Humos Letales" para advertir sobre daños de los vapeadores
¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump, que murió en un tiroteo en Utah?: Esto es lo que debes saber
Muerte de Charlie Kirk: La última pregunta que contestaba era sobre tiroteos masivos
Ordenan al Gobierno entregar correos entre Crispi y Duran tras denuncia contra Monsalve: Buscan saber si se planeó reemplazarlo
Altas temperaturas en Santiago: Pronostican hasta 30°C para este jueves
Enap informa precios de las bencinas desde el 11 de septiembre: ¿Suben, bajan o se mantienen?