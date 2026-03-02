Secretario general de la OTAN dice que “no hay absolutamente ningún plan” para que la alianza se involucre en la guerra con Irán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que, en medio del análisis que realizan los integrantes de la organización sobre la escalada del conflicto, “no hay absolutamente ningún plan para que la OTAN se vea arrastrada a esto o sea parte de ello, más allá de que los aliados individuales hagan lo que puedan para posibilitar lo que los estadounidenses están haciendo junto con Israel”.

(CNN) — “No hay absolutamente ningún plan” para que la OTAN se involucre en la guerra con Irán, dijo este lunes el secretario general de la alianza militar, aunque elogió la acción de Estados Unidos e Israel.

En una entrevista con la televisión alemana ARD en Bruselas, Mark Rutte calificó las operaciones estadounidenses e israelíes como “realmente importantes”.

“Está eliminando y degradando la capacidad de Irán de obtener capacidad nuclear y de misiles balísticos”, dijo a ARD.

Sin embargo, agregó que “no hay absolutamente ningún plan para que la OTAN se vea arrastrada a esto o sea parte de ello, más allá de que los aliados individuales hagan lo que puedan para posibilitar lo que los estadounidenses están haciendo junto con Israel”.

Algo de contexto: los comentarios de Rutte se producen mientras los miembros de la OTAN calibran sus propias respuestas ante la escalada del conflicto. El Reino Unido, por ejemplo, ha declarado que no participa en la ofensiva contra Irán, pero ha acordado permitir el uso de sus bases militares para ataques “defensivos” contra los arsenales de misiles iraníes. El domingo, el Reino Unido, Alemania y Francia declararon en un comunicado conjunto que “tomarían medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente habilitando acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen”.

Con información de Por Alessandra Freitas.