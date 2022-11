(CNN) – Una sola dosis de una versión sintética del componente de los “hongos alucinógenos”, la psilocibina, mejoró la depresión en personas con una forma de la enfermedad resistente al tratamiento, según un nuevo estudio.

El ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, que los autores calificaron como “el mayor de su clase”, comparó los resultados de una dosis de 25 miligramos con una dosis de 10 y 1 miligramos de una psilocibina sintética, COMP360, que se administró en presencia de terapeutas entrenados.

Los resultados del estudio, publicados este miércoles en la revista académica The New England Journal of Medicine, descubrieron “una respuesta inmediata, de acción rápida y sostenida a 25 miligramos (de COMP360)”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Guy Goodwin, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

“Este fármaco puede extraerse de los hongos alucinógenos, pero no es así como se genera nuestro compuesto. Se sintetiza en un proceso puramente químico para producir una forma cristalina”, dijo Goodwin, que es el director médico de COMPASS Pathways, la empresa que fabrica el COMP360 y realizó el estudio.

Los expertos en la materia consideran prometedores los resultados del estudio.

“Encontraron claramente un efecto de la dosis y una mejora clínicamente significativa en solo tres semanas”, dijo el Dr. Matthew Johnson, profesor de psicodélicos y conciencia en Johns Hopkins Medicine en Baltimore, que no participó en el nuevo estudio.

“Si estabas en el grupo de 25 miligramos, tenías casi tres veces más probabilidades de responder que si estabas en el grupo de 1 miligramo”, dijo Johnson, que fue coautor de las directrices de seguridad para la investigación psicodélica en 2008.

La rápida respuesta al tratamiento también fue notable.

“El efecto máximo (se) observó al día siguiente de recibir el tratamiento. Esto contrasta con los antidepresivos estándar, que tardan varias semanas en alcanzar su máximo efecto“, dijo el doctor Anthony Cleare, profesor de psicofarmacología y trastornos afectivos del King’s College de Londres, en un comunicado. No participó en el estudio.

Sin embargo, hay una serie de cuestiones que deben estudiarse más a fondo antes de que este fármaco esté disponible para su uso clínico, dijeron los expertos.

“Los efectos empezaron a desaparecer a los tres meses, y necesitamos saber cuál es la mejor manera de evitar que vuelva la depresión“, dijo Cleare, y añadió que aún no se sabe lo suficiente sobre los posibles efectos secundarios.

“Aunque el perfil de seguridad parece alentador en general, es evidente que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan sustancias psicoactivas como la psilocibina. Se están realizando estudios más amplios que esperamos que ayuden a responder a estas cuestiones”, afirmó.

Los beneficios se desvanecen

El ensayo clínico se realizó en 22 centros de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y siete países de Europa. El estudio se diseñó para probar la seguridad de diferentes dosis de la versión patentada de psilocibina.

Los 233 participantes en el estudio tenían depresión resistente al tratamiento, que solo puede diagnosticarse cuando una persona no responde a dos tratamientos con antidepresivos. De los 9 millones de personas en EE.UU. con depresión tratada médicamente, 3 millones de pacientes son resistentes al tratamiento, según estiman los estudios realizados. En todo el mundo, unos 100 millones de personas padecen depresión resistente al tratamiento, según Goodwin.

Según el estudio, las personas que padecen esta enfermedad corren un alto riesgo de sufrir enfermedades físicas, discapacidades, hospitalizaciones y suicidios.

Todos los participantes en el estudio que tomaban antidepresivos debían dejar de tomarlos antes de comenzar el ensayo. El tratamiento psicodélico no funciona en personas que están tomando antidepresivos de forma activa, ya que los receptores en los que se adhieren los psicodélicos en el cerebro ya están inundados de serotonina por sus actuales medicamentos que alteran el estado de ánimo.

“Se pidió a los participantes que permanecieran sin tratamiento antidepresivo durante las tres primeras semanas después de la administración del fármaco de prueba; sin embargo, estos medicamentos podían iniciarse en cualquier momento durante el ensayo si un médico investigador lo consideraba clínicamente necesario“, señala el estudio.

La severidad de la depresión de cada persona se evaluó el día anterior al tratamiento mediante una escala psicológica estandarizada muy utilizada por los médicos. Durante los viajes psicodélicos, que duraban entre seis y ocho horas, había consejeros capacitados para ofrecer apoyo psicológico. Los participantes también recibieron dos sesiones más de terapia durante la primera semana, según el estudio.

Los niveles de depresión se documentaron el día después del “viaje” y otras cinco veces durante un periodo de 12 semanas. Alrededor del 37% de las personas que tomaron la dosis de 25 miligramos mostraron una mejora. De hecho, el 29% se consideró en remisión en la tercera semana, según el estudio.

Sin embargo, en la semana 12, el impacto positivo sobre los síntomas depresivos había disminuido y ya no alcanzaba un nivel de significación estadística, según el estudio.

“La incidencia de la respuesta sostenida en la semana 12 fue del 20% en el grupo de 25 mg, del 5% en el grupo de 10 mg y del 10% en el grupo de 1 mg”, escribió la Dra. Bertha Madras, psicobióloga y directora del laboratorio de neurobiología de la adicción del Hospital McLean de la Facultad de Medicina de Harvard en Belmont, Massachusetts, en un editorial adjunto. Ella no participó en el estudio.

“No se trata de una tasa de respuesta espectacular para un tratamiento psiquiátrico (…) y solo cabría esperar que esto empeore durante un período de seguimiento más largo”, afirmó por correo electrónico el Dr. Ravi Das, profesor asociado de métodos de investigación y estadística en psicología educativa del University College de Londres. Él, que no participó en el estudio.

Además, “había un número desigual de pacientes gravemente deprimidos en cada grupo; con un número significativamente menor de personas severamente deprimidas en el grupo de dosis aparentemente ‘efectiva’ (25 mg)”, dijo Das en un comunicado. “Esto no parece reconocerse en el documento“.

Perfil de seguridad

El dolor de cabeza, las náuseas, la fatiga y los mareos afectaron al 77% de los participantes en el estudio y se produjeron en todos los niveles de dosis, lo que, según los expertos, es una respuesta típica el día de la administración de psilocibina.

Un pequeño número de personas de los tres grupos de dosis experimentaron pensamientos suicidas o se autolesionaron durante el periodo de seguimiento de 12 semanas, según el estudio. Solo en las tres primeras semanas, dos personas del grupo de 25 miligramos pensaron en el suicidio y dos se autolesionaron intencionadamente. Dos personas del grupo de 10 miligramos tuvieron tendencias suicidas, una se autolesionó y otra fue hospitalizada por depresión grave, informó el estudio.

Estos comportamientos son “comunes en los estudios de depresión resistente al tratamiento, la mayoría de los casos ocurrieron más de una semana después de la sesión de psilocibina COMP360″, dijo la compañía.

“Hay que recordar que esto es en personas que se evaluó no tenían un riesgo significativo de suicidio cuando entraron en el ensayo. Las cifras eran bastante pequeñas, pero esto es algo que habrá que tener muy en cuenta en cualquier ensayo posterior”, dijo Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada en la Open University, una universidad pública británica de investigación.

Los resultados del estudio son prometedores, pero quedan muchos interrogantes y se desconoce si este fármaco tendría éxito para distintos tipos de depresión, dijo McConway, que no participó en el estudio.

“No pueden decirnos cuán efectivo es este tratamiento de psilocibina más terapia en comparación con otros tratamientos farmacológicos o no farmacológicos existentes para la depresión”, dijo McConway, señalando que como siguiente paso para los ensayos de seguimiento.