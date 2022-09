(CNN) – Un video en las redes sociales desde las fronteras terrestres de Rusia con varios países muestra largas filas de tráfico tratando de salir del país el día después de que el presidente Vladimir Putin anunciara una “movilización parcial”.

Había colas en los pasos fronterizos con Kazajistán, Georgia y Mongolia. Un video mostraba decenas de vehículos haciendo cola en el puesto de control de Zemo Larsi/Verkhny Lars, en la frontera entre Georgia y Rusia, durante la noche del miércoles. La cola parece haberse alargado el jueves. Un video mostraba una larga cola que se extendía hasta las montañas detrás del paso fronterizo, y un hombre comentaba que tenía entre cinco y seis kilómetros de largo.

Otro video publicado este jueves mostraba largas colas en el cruce de Khaykhta hacia Mongolia.

Un hombre habló a través de un video grabado en el cruce de Troitsk a Kazajistán, donde decenas de coches estaban en fila el jueves por la mañana. “Esto es Troitsk, colas de camiones y vehículos de pasajeros… no se puede ver el comienzo ni el final de esta cola… todo el mundo, todo el mundo está huyendo de Rusia“.

Un alto funcionario kazajo, Maulen Ashimbaev, había dicho que Kazajstán no podía restringir la entrada de ciudadanos rusos en el país, según informó este jueves la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti. Pero Ashimbaev, presidente de la cámara alta del parlamento kazajo, dijo que para obtener un permiso de residencia, los solicitantes deben tener un conjunto de documentos que cumplan con la ley.

Es difícil comparar el flujo actual de tráfico con la media a falta de datos oficiales.

Los vuelos desde Rusia a países que no exigen visado siguen siendo muy concurridos y se agotan con frecuencia. Una búsqueda en el sitio web de Aviasales mostró que no había asientos disponibles en los vuelos económicos de ida entre Moscú y Estambul hasta el domingo, con el precio más bajo de casi US$ 2.900.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó este jueves las informaciones sobre aeropuertos abarrotados de gente intentando salir de Rusia tras el anuncio, calificándolas de “exageración” y “noticias falsas”.