Rusia denuncia ataque ucraniano con drones contra estación petrolera en Chuvasia

El ataque, que se produjo a más de mil kilómetros de Ucrania, obligó a suspender operaciones en la estación petrolera de Chuvasia, donde las autoridades reportaron un incendio menor pero sin víctimas.

Una estación de bombeo de petróleo en la república rusa de Chuvasia, en el centro del país, suspendió sus operaciones este sábado 27 de septiembre tras un ataque con drones atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El gobernador regional, Oleg Nikolaev, confirmó que el incidente se produjo en las cercanías de la localidad de Konar, a orillas del río Volga y a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana.

La autoridad precisó que no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque sí se reportaron daños menores en las instalaciones.

De acuerdo con el cuartel operativo regional, el impacto provocó un incendio que afectó cerca de 30 metros cuadrados de la planta. Las llamas fueron controladas por equipos de emergencia, permitiendo evitar una propagación mayor.

Este hecho se suma a una serie de ataques registrados en los últimos meses contra refinerías y complejos petroquímicos rusos, especialmente en las zonas del sur, en el marco de la intensificación de la ofensiva ucraniana más allá de la línea del frente.