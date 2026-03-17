Reformas económicas en Cuba: El detalle en medio de la presión de EE.UU., apagones y escasez de petróleo

Las medidas económicas que se implementarán en la Cuba se anuncian en un contexto crítico en cuanto al suministro energético y la escasez de petróleo. A esto se suman problemas en otros servicios públicos, como transporte, salud y educación, además de dificultades en el acceso a alimentos, un panorama que ya ha generado protestas en La Habana.

(CNN Español) — Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente y el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel anunció este lunes una serie de medidas con las que busca atraer inversión extranjera e impulsar la economía de la isla. Sin embargo, analistas consultados dudan de que los cambios vayan a tener un efecto profundo, aun cuando algunos de ellos los toman como un primer paso positivo para el país caribeño.

Los ajustes fueron anunciados por el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro.

Estos cambios consisten en permitir que los cubanos en el exterior, incluso si no tienen la categoría de residentes, puedan participar o poseer en su totalidad empresas privadas en Cuba, algo hasta ahora limitado a quienes contaran con la residencia.

También se permitirá que los cubanos con empresas extranjeras puedan asociarse con empresas privadas en Cuba para desarrollar actividades en sectores estratégicos, como los proyectos de infraestructura. Igualmente, informó el ministro, previa autorización del Banco Central, los cubanos en el exilio podrán tener actividad en el sector financiero de la isla y fungir como proveedores de servicios de activos virtuales.

“Las puertas de Cuba están abiertas”, dijo Pérez-Oliva Fraga.

Hasta ahora, Cuba enfrenta sanciones económicas de Estados Unidos que limitan la mayor parte de su actividad. Además, muchos cubanos fuera del país dicen que a esto se suman las restricciones que hay desde el interior de Cuba para la inversión extranjera y la lentitud para realizar trámites.

Dudas sobre un cambio real

El analista político José Azel, experto en la economía de Cuba, consideró que se trata de medidas que difícilmente tendrán un efecto profundo en la isla porque no están acompañadas de un cambio de Gobierno o de otras reformas que den garantías a los eventuales inversionistas sobre que sus bienes serán respetados.

“Desde mi punto de vista, sin un cambio de Gobierno, ningún cambio de ese tipo económico va a tener ningún impacto. Inversiones importantes de corporaciones norteamericanas sospecho que no tengan ningún interés, quizá alguna pequeña inversión de la comunidad cubano-americana”, dijo Azel a CNN este martes.

“Ese Gobierno tiene un historial de intervenciones, de dar marcha atrás en políticas, de cambiar su manera de pensar y todo eso. No tiene un historial favorable a una inversión extranjera y no existe un derecho de propiedad que se entienda como lo entendemos nosotros”, subrayó.

Las medidas se dieron a conocer el mismo día que el sistema eléctrico de Cuba tuvo un colapso total que afectó a toda la isla. Los apagones de un de por sí obsoleto suministro de energía se han agravado este año a raíz del bloqueo petrolero que Estados Unidos ejerce contra el país caribeño.

A la escasez de petróleo y los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica se suman problemas con otros servicios públicos como transporte, salud y educación y dificultades en el acceso a alimentos, un panorama que ya ha generado protestas en La Habana y otras ciudades y que organizaciones no gubernamentales equiparan con una crisis humanitaria.

“Gestos de buena voluntad”

William LeoGrande, profesor de Gobierno y especialista en América Latina de la American University, se refirió a la situación en Cuba durante una entrevista con CNN la noche de este lunes.

Frente a las presiones de Estados Unidos, expuso el académico, Cuba ha tenido “gestos de buena voluntad” para favorecer el diálogo con el Gobierno de Donald Trump, como el reciente anuncio de la excarcelación de 51 presos y, ahora, estas nuevas medidas económicas para buscar atraer la inversión.

“Anunciaron que están abriendo la economía cubana a los cubano-estadounidenses para la inversión e incluso potencialmente unirse a la propiedad o a la inversión conjunta en proyectos estatales, algo que los cubano-estadounidenses habían buscado por mucho tiempo”, dijo.

Para Azel, sin embargo, es bajo el número de cubanos en el exilio que podrían querer invertir en Cuba con las condiciones políticas actuales.

“Quizá única y exclusivamente de las últimas generaciones que puedan haber salido de Cuba en los últimos años y demás, pero de la generación histórica no veo absolutamente ningún interés. De nuevo, no hay garantías constitucionales bajo las cuales invertir”, argumentó.

Cuba necesita cambios “graduales pero radicales”

Michael Shifter, profesor de la Universidad Georgetown y expresidente de la organización no gubernamental Inter-American Dialogue, señaló por su parte que los anuncios del ministro Pérez-Oliva Fraga son “una expresión de desesperación” del Gobierno cubano frente a la crisis en la isla y las presiones de Estados Unidos.

“Eso ha motivado un giro en la actitud, en la disposición del régimen para abrirse para empresas estadounidenses y para la diáspora cubana también, en Estados Unidos, en España y en otros países”, dijo el analista este martes en el pódcast “Y esto no es todo”.

Shifter también destacó la apertura de al menos una parte del Gobierno en Cuba para hablar con Estados Unidos, aunque remarcó que el país necesita reformas profundas.

“Creo que lo que necesita Cuba son cambios no modestos y graduales, pero radicales. Felizmente, hay un sector privado de mucho valor, de mucho mérito, pero ha sido muy controlado y muy restringido lo que ha podido hacer”, dijo.

“Habrá mucha resistencia para cambiar el sistema de parte del régimen cubano. Entonces, ¿hasta qué punto está dispuesto a ceder en reformas políticas institucionales de fondo? Esa es la parte más complicada”, subrayó.

CNN contactó a la Presidencia de Cuba y al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para pedir comentarios sobre las declaraciones de los analistas y está en espera de respuesta.

Díaz-Canel confirmó el viernes que su Gobierno ha tenido diálogos con el de Estados Unidos sobre el embargo económico que pesa sobre Cuba desde la década de 1960. También reconoció el momento difícil que vive la isla y dijo que las autoridades darán informes periódicos sobre las acciones que se están tomando para enfrentarlo.

Con información de Patrick Oppmann y Polo Sandoval, de CNN.