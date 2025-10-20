Protestas masivas contra Trump en EE.UU.: Las razones del movimiento “No Kings” y su impacto en América Latina

Casi siete millones de personas marcharon en más de 2.700 ciudades bajo el lema “No Kings”, en rechazo a las políticas migratorias, el despliegue militar interno y las reformas del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos vivió una de las mayores jornadas de movilización política de los últimos años. Casi siete millones de personas participaron en más de 2.700 protestas bajo el lema “No Kings”, una consigna que acusa al presidente Donald Trump de impulsar una agenda autoritaria y concentrar poder sobre las instituciones democráticas.

La convocatoria surgió en respuesta a una serie de decisiones recientes del gobierno federal, entre ellas las redadas masivas contra inmigrantes, el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas y el cierre parcial del gobierno por disputas presupuestarias.

Las protestas se replicaron en grandes urbes como Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago y Atlanta, además de cientos de localidades pequeñas en estados tanto republicanos como demócratas. Según los organizadores, el crecimiento del movimiento ha superado incluso la primera ola de manifestaciones que se registró en junio.

Un estallido que involucra a las comunidades migrantes

Una de las principales críticas al gobierno de Trump apunta a la aplicación intensiva de leyes migratorias y a los operativos de deportación en ciudades con alta población latina. En lugares como Los Ángeles, Chicago y Dallas, manifestantes portaron banderas mexicanas y carteles con mensajes como “ICE fuera” y “Sin odio, sin miedo”.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas medidas también afectan a migrantes de países como Chile, Perú, Venezuela y Centroamérica, que podrían enfrentar procesos de expulsión acelerados o separación de sus familias.

Otro eje del movimiento “No Kings” es la denuncia de un supuesto intento de Trump por expandir el poder ejecutivo debilitando al Congreso, la prensa y el sistema judicial. Manifestantes citaron como señales de alerta la militarización interna, la criminalización de la protesta en algunos estados y los recortes a programas sociales como Medicaid.

El senador demócrata Bernie Sanders, uno de los oradores en la concentración de Washington, acusó a la administración Trump de actuar “al servicio de las élites económicas” y advirtió que las instituciones están siendo “socavadas desde dentro”.

Impacto en América Latina y Chile

Las protestas podrían tener consecuencias en la relación de Washington con la región. Las políticas migratorias han sido motivo de choques con gobiernos latinoamericanos y podrían afectar a miles de chilenos residentes en Estados Unidos.

Además, especialistas advierten que el debilitamiento del orden democrático en EE.UU. genera un efecto dominó en otros países. La consigna “No Kings” se ha instalado como símbolo de resistencia ante liderazgos que buscan concentrar poder y limitar la participación ciudadana.