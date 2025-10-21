Mundo españa

“Tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales”: Prohíben adopción de gatos en diversas zonas de España durante Halloween

Por CNN Chile

21.10.2025 / 17:31

{alt}

La medida se toma apara evitar riesgo de maltrato o uso con fines esotéricos, mientras ayuntamientos, como el de Tarrasa, han implementado restricciones hasta después del 31 de octubre para proteger a estos animales vulnerables.

(EFE) – En muchos países, el gato negro se asocia con la mala suerte y con la brujería, por lo que numerosas protectoras de animales limitan su adopción en España estos días ante la cercanía de la noche de Halloween.

Incluso un ayuntamiento en la provincia de Barcelona, Tarrasa, prohibió la adopción de estos felinos en el centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre.

Ni un solo gato en adopción: en esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color”, asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida.

Hay rituales, dice, que a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas “con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente”.

Por su parte, Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver “a quién se le dan”.

Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar“, afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. “Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales”.

Para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró en Estados Unidos el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Previo a Halloween: Sumarios y retiro de disfraces en locales de la Región Metropolitana por incumplimiento sanitario
Jara en CNN Deportes: “Queremos que Chile siga creciendo a nivel internacional como buen anfitrión en materia deportiva”
Mundial de Ciclismo Pista Tissot UCI Chile 2025: Conoce al Team Chile y los campeones olímpicos que asistirán al evento
Uno tenía 20 causas penales y reincidencias: El prontuario de los imputados por muerte de niño en Recoleta
OpenAI competirá con Google: Lanza navegador que permite usar la IA de ChatGPT en la web
Rusowsky en Chile: Quién es el artista español que debutará con show sold out