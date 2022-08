(CNN) — Una característica del brote de viruela del simio en curso es que la mayoría de los casos se han relacionado con la actividad sexual, y esto ha provocado cierto debate sobre si se debe describir la enfermedad como una enfermedad de transmisión sexual.

“Muchas enfermedades infecciosas, aunque las clasificaremos en una forma de transmisión, tienen múltiples mecanismos de transmisión“, dijo el Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “La viruela del mono puede propagarse sexualmente, pero claramente también se propaga a través del contacto cercano no sexual”, agregó.

“No creo que tengamos suficiente información en este momento para clasificarlo por completo. Creo que hay algunas sugerencias, pero se necesita hacer más estudio”, dijo Adalja.

“Hay otras infecciones, por ejemplo, la sífilis, que se propagan por otras vías además de la transmisión sexual”, dijo. “El virus Zika es una enfermedad transmitida por mosquitos, pero también se puede propagar sexualmente. La cuestión para mí es más bien asegurarnos de que tengamos claro lo que sucede desde un punto de vista fisiológico antes de hacer ese tipo de afirmación”.

Algunos expertos argumentan que etiquetar la viruela del simio como una ETS podría ser no solo engañoso sino potencialmente dañino para la salud pública.

“Lo negativo de sugerir que la viruela del simio es una ETS es que las personas que no tienen relaciones sexuales piensan de inmediato: ‘Está bien, no lo voy a contraer'”, dijo el Dr. Saju Mathew, médico de atención primaria y público en Atlanta, especialista en salud.

“Lo que mucha gente pensará es que es como el herpes, la gonorrea o la clamidia, lo que significa que tienes que tener relaciones sexuales para contraerlo. Eso no es cierto. Por eso es peligroso sugerir que solo se transmite exclusivamente a través del sexo. Eso es desinformación”, dijo. “Se transmite a través del sexo en la mayoría de los casos, pero no se transmite exclusivamente a través del contacto íntimo. También se puede contraer a través del contacto no íntimo”, señaló.

David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ETS, dijo que él y sus colegas se refieren a la viruela del mono como una infección “asociada sexualmente” por ahora.

“Con los datos que están disponibles ahora, sabemos que el principal modo de transmisión está asociado sexualmente: contacto de naturaleza sexual. Técnicamente, una infección de transmisión sexual se define como un intercambio de fluidos genitales que tienen un virus o una bacteria, que está asociado con una infección de transmisión sexual”, dijo Harvey. “Necesitamos la ciencia que muestre definitivamente que esta es una infección que puede transmitirse a través del semen o los fluidos genitales, y la ciencia al respecto aún no está del todo clara, razón por la cual lo llamamos asociado sexualmente”.

¿Qué hace una ETS?

Las ETS, también conocidas como infecciones de transmisión sexual o ITS, son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, como el sexo vaginal, oral o anal. En algunos casos, estas infecciones también pueden propagarse a través del contacto íntimo de piel con piel, como ocurre con el herpes y el VPH.

La larga historia de las ETS se remonta a tiempos arcaicos. Algunos estudios sugieren que las migraciones de ancestros humanos modernos pueden estar asociadas con el VPH , tipos de herpes y otras enfermedades de transmisión sexual.

En los tiempos modernos, un estudio de Nigeria fue uno de los primeros informes recientes en describir la posible transmisión sexual de la viruela del simio. Ese país experimentó un gran brote de viruela del simio en humanos en septiembre de 2017, y el estudio al respecto se publicó en la revista PLOS One en 2019. Anteriormente, se pensaba que la transmisión de persona a persona se producía principalmente por medio de la saliva o las gotitas respiratorias o contacto directo con el pus o la costra de las lesiones.

“No existe un proceso formal para etiquetar una infección como ITS o ETS”, escribió Kristen Nordlund, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en un correo electrónico a CNN el lunes. “Los expertos generalmente determinan, científicamente, si un patógeno puede transmitirse a través del sexo, en cuyo caso se llama ‘transmisible sexualmente‘. Y la frecuencia con la que se hace referencia a la infección como una ITS se relaciona con la proporción de transmisiones por sexo frente a alguna otra ruta, pero no hay una ‘rúbrica’ que se use para guiar esta determinación”, aclaró.

Dijo que la viruela del simio se puede describir con mayor precisión como “transmisible sexualmente“, ya que el sexo es una de las formas en que el virus se puede propagar, pero no la única.

“El sexo es un comportamiento humano. Si el estigma no estuviera asociado con las infecciones transmitidas a través del sexo, habría menos preocupación por las implicaciones de decir que la viruela del mono es una ITS para las personas que se ven más afectadas”, escribió Nordlund.

“También es importante considerar esta pregunta a nivel mundial, y tener en cuenta que las implicaciones de esta etiqueta varían según el lugar del mundo en el que se encuentre. Por ejemplo, hay países donde la homosexualidad está penalizada con prisión o incluso con la muerte. Etiquetar la viruela del mono como una ITS o una ETS podría tener consecuencias de largo alcance en estos países”.

El virus de la viruela del simio se puede propagar durante el contacto de piel con piel, el contacto directo con una erupción o costras de la viruela del simio de una persona infectada, o el contacto directo con sus secreciones respiratorias. Los científicos aún están investigando si la viruela del simio se puede propagar a través del semen o los fluidos vaginales.

Aunque el riesgo es bajo, también existe la posibilidad de que el virus se propague a través de artículos o superficies como ropa, ropa de cama o toallas que usó alguien con viruela del simio.

En el brote actual, la transmisión es principalmente a través del contacto de piel a piel, escribió Janet Hamilton, directora ejecutiva del Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales, en un correo electrónico a CNN el martes.

“CSTE no determina si una enfermedad o afección se clasifica como de transmisión sexual. Independientemente de cómo se clasifique la viruela del simio, lo más importante es enfatizar el mensaje de prevención“, escribió Hamilton.

“Las personas deben evitar el contacto cercano de piel con piel con las personas que tienen un sarpullido que se parece a la viruela del mono, evitar el contacto con el objeto y los materiales que han usado las personas infectadas con la viruela del mono, y lavarse las manos con frecuencia. Las personas expuestas a la viruela del mono o aquellas más probabilidades de contraer la viruela del mono deben vacunarse“.

Mathew dijo que las lesiones cutáneas causadas por una infección de viruela símica en realidad podrían confundirse con una ETS común como herpes o sífilis y, en algunos casos, una persona con viruela símica podría tener coinfecciones con enfermedades comunes de transmisión sexual.

Cuando trató a su primer paciente con viruela del simio en Atlanta, Mathew notó de inmediato que la persona tenía las típicas lesiones en la cara. Pero el hombre de 25 años también tenía dolor en las nalgas, dijo Mathew. “Terminó teniendo otra ETS además de la viruela del mono“, que era herpes.

Mathew agregó que alrededor del 25% de los pacientes con viruela del simio en los EE. UU. han tenido coinfecciones de ETS.

Harvey dijo que “cuando se diagnostica la viruela del simio, debe hacerse la prueba de la viruela del simio, pero también debe realizar la variedad de otras pruebas de ITS para asegurarse de que también se descarten o se diagnostiquen”.

“Tenemos las tasas más altas de infecciones de transmisión sexual en los EE. UU., básicamente en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, no sorprende que estemos diagnosticando más ITS en el contexto del brote actual de viruela del mono“, dijo. “Como anécdota, escuchamos de algunas de nuestras clínicas en todo el país que están viendo tasas de 15% a 40% de coinfecciones con otras ITS, pero no tenemos datos nacionales al respecto en este momento”.

La guía clínica de los CDC les dice a los proveedores de atención médica: “Es importante evaluar exhaustivamente a los pacientes que presentan úlceras genitales o perianales para detectar ITS. Sin embargo, se han informado coinfecciones con viruela símica e ITS y la presencia de una ITS no descarta la viruela símica”.

Combatiendo el estigma

Cualquier esfuerzo por llamar a la viruela del simio una infección de transmisión sexual “solo aumentará el estigma e ignorará otros medios de transmisión“, escribió Jason Farley, enfermero científico y presidente inaugural de Liderazgo e Innovación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins , en un correo electrónico a CNN.

“El virus se está propagando entre los contactos cercanos y las redes sexuales dentro de las comunidades de homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres.

También hemos visto propagación, aunque limitada hasta ahora, dentro de los hogares con casos en hombres, mujeres y niños. Este último es probable la transmisión a través del contacto piel con piel de padres e hijos, pero también es posible la contaminación ambiental que da como resultado la transmisión”, escribió Farley.

“Si observamos cómo se desarrolló la respuesta al sida, por ejemplo, tomó casi una década lograr que la comunidad heterosexual prestara atención y se diera cuenta de que el VIH no era una enfermedad gay“, escribió. “No podemos permitir que la misma forma de información inexacta guíe nuestra práctica de salud pública hoy”.

Harvey, de la Coalición Nacional de Directores de ETS, dijo que el estigma es algo que las clínicas de ETS combaten a diario y le preocupa que el brote de viruela símica sea estigmatizado en el contexto de que es una enfermedad sexualmente asociada.

“No queremos que la gente descarte esto como una infección de transmisión sexual, pero en cierto nivel, esto crea el estigma de las infecciones de transmisión sexual”, dijo. “Entonces, para aquellos de nosotros que trabajamos en este campo a tiempo completo y lidiamos con estos problemas todos los días, queremos hacer todo lo posible para acabar con el estigma, especialmente en relación con las infecciones de transmisión sexual, para que nos aseguremos de que las personas se hagan la prueba y sean tratadas sin vergüenza ni miedo“.

En general, ya sea que la viruela del simio se designe o no como una ETS, Harvey dijo que la respuesta al brote está agobiando a las clínicas de ETS.

“Las clínicas de ITS y salud sexual en todo el país están soportando la mayor parte de la respuesta a las necesidades de pruebas y tratamiento en este momento, y no tienen fondos adicionales para manejar la afluencia de pacientes. También estamos viendo otras pruebas y pruebas de infecciones de transmisión sexual”. la atención ya se está interrumpiendo”, dijo Harvey.

Una encuesta de más de 80 clínicas, realizada por la Coalición Nacional de Directores de ETS, entre el 26 y el 29 de julio encontró que el 63% ha recibido remisiones de otros proveedores de atención médica por casos sospechosos de viruela del simio, el 52% ha atendido a personas que han sido rechazadas otros proveedores, y el 40% ha incurrido en gastos imprevistos por suministros o personal debido a la respuesta a la viruela del simio.

Además, el 65% de las clínicas ha tenido que modificar los flujos de trabajo para controlar la viruela del mono, como cambiar de clínicas ambulatorias a solo con cita previa, y el 22% ha tenido que reducir la detección sintomática o asintomática de otras ITS para priorizar los servicios de la viruela del mono.

Hay “falta de fondos adicionales, falta de fondos federales, que puedan apoyar directamente estos programas”, dijo Harvey. “Estos programas necesitan apoyo para suministros, pruebas, para pagar las pruebas, necesitan horas de personal adicionales y otros tipos de capacidad para ayudar a respaldar la respuesta a este brote”, finalizó.