Con The Strokes y New Order a la cabeza: Revelan el line up del Fauna Primavera 2026

El Fauna Primavera reveló su esperado line up para la edición 2026. El festival musical que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, presentó a los artistas que buscarán remecer al público nacional.

Es así como The Strokes, New Order y FKA twigs encabezarán la versión de este año, pero junto a ellos también se presentarán los siguientes artistas:

Godpseed You! Black Emperor – Johnny Marr – Of Monsters and Men – Tricky – Yung Lean – American Football – Asia Menor – Courtney Barnett – El Zar – Hesse Kassel – Javiera Electra – Juliana Gattas- La Ciencia Simple – Mariana Montenegro (dj) – Melania Wonder – Moyka – Nico Castro – Panico – Pachanga Boys – Peces Raros – Santiago Motorizado – The Twelves

“Consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica, Fauna Primavera se ha caracterizado por reunir a artistas fundamentales de distintas generaciones y estilos, ofreciendo una experiencia que combina nombres históricos de la música contemporánea con algunas de las propuestas más innovadoras del panorama actual. A lo largo de sus distintas ediciones, el festival ha sido escenario de actuaciones memorables y regresos largamente esperados por el público chileno”, indicaron desde la organización en un comunicado.

La preventa de entradas comenzará a las 12 del mediodía del 9 de junio para clientes BCI con un 20% de descuento (cupos limitados), mientras que la venta general partirá a las 12 del mediodía del 10 de junio. Sistema Puntoticket.