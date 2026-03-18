Presidente peruano advierte sobre riesgos de zanja del gobierno en la frontera: “Cuidado vayamos a volver al Muro de Berlín”

Aunque aseguró respetar la decisión presidencial, el jefe del Estado peruano, José María Balcázar, planteó cautela frente a políticas que podrían generar aislamiento o conflictos.

(EFE) – El presidente transitorio de Perú, el izquierdista José María Balcázar, pidió este miércoles tener cuidado con volver a la época en que se levantó el Muro de Berlín pues, en su opinión, concluyó con un “fracaso”, al comentar la zanja y futuro muro fronterizo iniciado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, en la frontera común.

Balcázar afirmó que “es una decisión presidencial que nosotros respetamos, somos demócratas”, en declaraciones a la emisora RPP.

Sin embargo, el gobernante añadió que “sí hay que indicar que cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construyó el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente“, en alusión al muro construido en 1961 para evitar la fuga de pobladores de Alemania Oriental (socialista) hacia Berlín Occidental que terminó derribado en 1989.

El pasado lunes, Kast dio inicio a las obras de construcción de la primera zanja en la frontera con Perú, que tendrá una extensión de 30 kilómetros, una anchura de 3 metros y una profundidad de otros 3 metros y se prevé que esté lista en 90 días,

El exdiputado ultracatólico, que tomó posesión la semana pasada, explicó que “no es solo una zanja”, sino que se trata de un “sistema integral” que incluye “barreras físicas, tecnológicas, humanas” y que “requiere también el trabajo con otras naciones”.

“Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, indicó Kast, quien se ha declarado admirador de las políticas contra la migración del estadounidense Donald Trump, así como de las políticas carcelarias y de seguridad del salvadoreño, Nayib Bukele.

El llamado ‘Plan Escudo Fronterizo’ fue una de las principales promesas del ultraderechista, una estrategia de cierre de fronteras que abarca también la construcción en los próximos meses de muros y vallas de seguridad de 5 metros de altura, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos.