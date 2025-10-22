Presidente de Perú decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante alza de criminalidad

La medida impulsada por José Jerí suspende libertades constitucionales y permitirá el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En Lima y el Callao se concentra un tercio de la población del país.

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en Lima y la provincia del Callao por un plazo de 30 días, en respuesta al aumento de la delincuencia organizada y la violencia urbana que afectan a la capital.

La medida comenzará a regir a partir de la medianoche de este miércoles y contempla la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad en calles, estaciones de metro, terminales y sectores considerados críticos.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional. Hoy empezamos a cambiar la historia”, afirmó Jerí en un mensaje televisado a la nación.

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el estado de emergencia suspende derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. También permite allanamientos sin orden judicial y restringe visitas en cárceles, además de autorizar operativos masivos de incautación de armas, explosivos y artefactos ilegales.

El Gobierno peruano informó que se instalarán comandos de campaña temporales para coordinar el trabajo de policías y militares junto a las municipalidades más afectadas. En los penales se implementará un “apagón eléctrico” nocturno en las celdas, como parte de las medidas de control.

La decisión se produce tras semanas de protestas en Lima y otras ciudades del país por el aumento de homicidios y extorsiones, especialmente en el sector del transporte. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), entre julio y septiembre se registraron 575 homicidios, la cifra más alta del año y una de las mayores de la última década.

El mandatario, que asumió el poder hace menos de dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte, aseguró que su administración pasará “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del país.

En los últimos años, Perú ha recurrido en reiteradas ocasiones al estado de emergencia en distintas regiones para combatir la minería ilegal o reforzar el control territorial. Sin embargo, es la primera vez que la medida abarca simultáneamente toda la capital y el principal puerto del país.