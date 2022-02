En medio de las gestiones que se encuentra realizando para su arribo a La Moneda en marzo, el presidente electo, Gabriel Boric, aprovechó de dar una entrevista al medio uruguayo M24, en la que entregó detalles de su próximo rol como jefe de Estado y lineamientos sobre política internacional.

El mandatario electo fue consultado por los cambios estructurales que pretende instalar una vez iniciado su Gobierno, ante lo cual aseguró que estos responden al hecho de que “Chile fue el lugar donde se empezó a experimentar con el neoliberalismo en el mundo“.

“Se fue construyendo una hegemonía durante la dictadura que generó una cultura en torno al individualismo y en torno a una cierta idea de sociedad en donde el que existan ciertas esferas de la vida que son ajenas a las lógicas de mercado, era muy rara”, explicó.

Boric también señaló que “todo lo que ustedes conocen como público, en Chile actúa en la práctica como privado, y eso pasa con los sistemas de pensiones, pasa con la educación, pasa en cierta medida importante con la salud, para qué decir el caso de la vivienda”.

“Lo que nosotros estamos planteando, que suena a veces muy revolucionario en Chile, pero que es reajustarse a los criterios no solamente sociales, sino que yo diría incluso morales de las sociedades modernas, es que hay ciertas esferas de la vida que tienen que ser ajenas a la lógica del negocio“, sentenció.

“El asalto al Palacio de Invierno”

El presidente electo también fue consultado respecto a los dichos del politólogo español de Más País, Íñigo Errejón, quien planteó la necesidad de integrar el pasado en un proceso de cambios estructurales, ya que “las revoluciones más audaces heredan mucho más del orden anterior de lo que a menudo están dispuestas a asumir”.

“Lo he conversado con Íñigo y estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces nos preocupamos solamente del momento, del asalto al Palacio de Invierno, pero no de cómo se recoge la basura al día siguiente. Ese es un desafío que toda persona progresista debe tener”, aseveró.

El futuro mandatario además dijo que “en se sentido, espero ser un presidente que permita encauzar un proceso de cambios y transformaciones en nuestro país que vaya paso a paso, porque los países no se reinventan de la noche a la mañana“.

Bajo esa premisa, Boric advirtió que “la izquierda no puede hacerle el quite a la pregunta por el orden social. El orden social no es solamente que no haya protestas (…), el orden social es en el fondo el nuevo contrato que nos permite a todos vivir de manera armónica”.

La izquierda en Latinoamérica

El presidente electo además se refirió a la situación de las izquierdas en Latinoamérica, asegurando que actualmente “están en disputa las diferentes características que deben tener” en torno al contexto mundial y regional.

“A mí me gustaría establecer un principio que para mí es irreductible, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente de cuál sea el gobierno de turno y en eso creo que es algo que no podemos tener doble estándar”, señaló.

Junto con ello, Boric se refirió al “alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que, desde mi punto de vista, no son apropiadas”, apelando directamente a países como Nicaragua y Venezuela.

Conversación con Mujica

En medio de la conversación se sumó inesperadamente el ex presidente uruguayo del Frente Amplio, José “Pepe” Mujica, quien aprovechó de felicitar Boric y plantearle consejos de cara a su próximo rol como mandatario.

“Tengo que darte un abrazo a la distancia, desearte suerte. Tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco de tener una visión más abierta del mundo progresista”, señaló el ex presidente de Uruguay, quien hizo alusión al estallido social y a la idea de que “una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles, ese es tu trabajo por delante”.

“La enorme desigualdad es el problema de nuestro tiempo, no es un problema de Chile, es un problema de nuestra civilización“, explicó el ex mandatario, agregando que “es portentoso lo que es capaz la inteligencia y la capacidad humana y no podemos llevar sociedades más justas, más llevaderas”.

Asimismo, Mujica reiteró sus felicitaciones al presidente electo, diciéndole que “suerte que tienes las venas jóvenes. Te quedan muchas incomprensiones por delante, porque cuando le pidas colaboración a los poderosos ante el egoísmo (…) queremos que paguen otros y en el fondo también hay una lucha por un cambio cultural”.