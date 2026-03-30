Parlamento israelí aprueba pena de muerte por ahorcamiento para “condenados por asesinato terrorista”

La reforma legal, aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, establece la aplicación obligatoria de la pena para palestinos residentes en Cisjordania, mientras que para ciudadanos israelíes permite la cadena perpetua.

(EFE) – El pleno de la Knéset aprobó este lunes la reforma que impone la pena de muerte por ahorcamiento a los culpables de asesinato terrorista. La medida obliga a los tribunales militares israelíes a aplicar la condena a los palestinos de Cisjordania ocupada, salvo excepciones sin definir.

En cambio, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes podrán reemplazarla por cadena perpetua.

Denuncias de discriminación

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la norma se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los judíos israelíes. La votación refleja una estrecha mayoría oficialista en un contexto de creciente tensión regional.

El texto no especifica los criterios de excepción, lo que abre interrogantes sobre su implementación. La legislación forma parte de un paquete de medidas de seguridad impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu.